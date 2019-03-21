Очередного губернатора "ушли" по собственному желанию - оренбургского

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Ранее 21 марта сообщалось, что о том же попросила главу государства губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", - цитирует Берга портал правительства Оренбургской области.

"Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду. В фокусе внимания правительства области всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране и третьим регионом по результатам ЕГЭ. "Мы серьезно расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Наш молодежный форум "Евразия", инициированный три года назад, приобрел глобальный характер, став настоящим центром евразийской интеграции", - перечислил достижения Берг.

Перед Оренбургской областью стоят амбициозные цели, уточнил глава региона. В 2019 году область приступила к реализации 11 национальных проектов, охватывающих все сферы жизни людей, добавил он. По его словам, до выборов губернатора в сентябре остается еще достаточно времени, чтобы новый руководитель региона доказал оренбуржцам свою эффективность.

При этом Берг отметил, что пока не строит планов о дальнейшей работе. "Пока никаких планов. Двадцать минут новость [об отставке] висит на сайте, я не могу вам всего рассказать. Сейчас нахожусь в Москве", - пояснил он ТАСС и добавил, что на любых постах намерен отстаивать интересы жителей Оренбургской области.

Юрий Берг был утвержден на посту губернатора Оренбургской области законодательным собранием региона в 2010 году. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку, назначив врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.

Через краткое время ТАСС со ссылкой на Кремль передал, что Владимир Путин принял отставку Юрия Берга. На сайте Кремля появилось сообщение о том, что Врио главы региона назначен руководитель компании "Т-Плюс" и бывший глава свердловского правительства Денис Паслер.

От редакции: Обратите внимание, как странно и скоропостижно уходят важные составляющие той самой "вертикали", которую вроде бы Путин-то и строил долгие годы, десятилетия аж. И сменяемость власти явно не была его целью, судя по собственному четёвртому сроку. Не раз оправдавшие доверие силовигархии, "свои в доску" - и вдруг, до окончания срока полномочий так вот, дружно, "пачками" в отставку "по собственному желанию"? Нет, определённо тут идёт сигнал из центра - и либо это превентивная мера, чтобы скрыть столь масштабную коррупцию и хищения, что другого способа смыть позор всей Системы в такой ситуации нет, либо просто есть свои хищные кадры, требующие исполнения неких договорённостей в счёт наполнения "кошельков". И чистки проводятся по тем регионам, где замечен критический уровень, который иногда именуют "утратой доверия президента" - иносказательно. Кризис Системы, возводившейся и управляемой вручную - налицо.

Д.Ч.

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