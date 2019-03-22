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Московский листок

Анатолий Баранов: Это давняя "влажная" мечта украинских либералов - чтобы НАТО отвоевало для них Крым и Донбасс

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

крым цены
Анатолий Баранов: Это давняя "влажная" мечта украинских либералов - чтобы НАТО отвоевало для них Крым и Донбасс

Дал комментарий "Свободной прессе".

Украина вернет Крым после повторного референдума о статусе полуострова, и проводить этот референдум будут солдаты НАТО. Такие маразматические мысли сегодня не редкость на Украине. В частности, так считает украинский журналист Роман Цимбалюк, который давно работает в Москве и получил известность благодаря провокационным вопросам российским политикам и появлению на официальных мероприятиях в одежде с вызывающей символикой.

— Прежде всего — на каждый чих не наздравствуешься, — комментирует мнение Цимбалюка главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Какой-то украинский журналист, поковыряв в носу, высказал некие «мысли из головы» — стоит ли вообще реагировать? Референдум состоялся много лет назад, и он не просто состоялся, а его результаты уже воплощены в жизнь — состоялось вхождения Крыма в состав РФ, граждане получило паспорта и гражданство, приведена в соответствие с российской гражданско-правовая система. Не кажется ли вам, что поздновато оспаривать итоги?

Потом, состоялось ведь два референдума — о независимости Крыма от Украины и о вхождении в состав РФ. Какой из них оспаривает этот Цимбалюк (хотя уже смешно)? Украина смогла вовремя оспорить итоги референдума о независимости Крыма? Нет? Значит, свободны. Вон они независимость Донбасса «оспаривают» уже пять лет, танками и артиллерией. Ну а то, что произошло после провозглашения независимости, к юрисдикции Украины вообще отношения не имеет.

— А если у нас какой-нибудь регион захочет отделиться и проголосует на референдуме?

— Если какой-то регион будет отделяться от России, то он столкнется с тем, что свободный выход из состава Федерации законом не предусмотрен. И дальше все будет идти не по закону, а по факту. Надеюсь, еще не забыли историю с независимостью Чечни и двумя войнами?

— Насколько адекватно то, о чем говорит Цимбалюк? Действительно ли жители Севастополя хотели бы вынести вотум недоверия губернатору? Возможен ли такой референдум?

— Жители Севастополя вполне могут выразить недоверие губернатору, но правовой механизм тут другой, не через местный референдум, а через избранный ими законодательный орган. Но даже если такой референдум был бы проведен, то какое это имеет отношение к территориальной целостности РФ?

В принципе, у граждан должен быть механизм отзыва избранного ими же губернатора, депутата, мэра. Но, например, организация Юрия Мухина, пытавшаяся провести так называемый «закон об ответственности власти», признана в РФ «экстремистской организацией», а ее руководство только что отбыло тюремные сроки — сам Юрий Мухин все еще находится под условным сроком, завтра ему 70 лет, кстати. Так что в российском правовом поле это вопрос явно не урегулирован.

— Цимбалюк считает, что многие севастопольцы недовольны властью, вплоть до желания вернуться в состав Украины. Насколько в этом есть доля истины?

— Севастопольцы часто бывают недовольны властью, как и ростовчане, москвичи и новосибирцы. Я сам очень недоволен властью, я ею страшно недоволен. Но это не значит, что я намерен перейти под юрисдикцию Зимбабве, Сомали или Украины. Я бы хотел перемен во власти, даже радикальных перемен, но в рамках существующего государства. И точно так подавляющее большинство севастопольцев. Зачем же спекулировать на этом? Миллионы советских граждан были недовольны Сталиным и даже воевали в Гражданскую войну против Советской власти. Но во время Отечественной войны они воевали против нацизма и вовсе не желали оккупации, Гитлера и прочих «прелестей» чужой власти.

Среди жителей Крыма и Севастополя я встречал много людей, в той или иной степени недовольных властью, но желающих вернуться в безумную Украину — не встречал.

— Насколько адекватны апелляции Цимбалюка к НАТО. На Западе устами Волкера уже заявили, что воевать за Крым никто не будет…

— Это давняя «влажная» мечта украинских либералов — чтобы НАТО отвоевало для них Крым и Донбасс. В НАТО на это отвечают по-украински — «нема дурных». Украина пока что даже приглашения в НАТО не получала, и навряд ли получит — страны, имеющие территориальные претензии к соседям, должны эти претензии урегулировать до вступления в альянс.

— В Москве убеждены, что крымский вопрос закрыт окончательно, но Запад настаивает на том, что — нет. Может ли этот вопрос быть решен в правовом поле и при каких обстоятельствах?

— В свое время, в 1940-м году, в республиках Прибалтики также были проведены референдумы о вхождении в состав СССР. Кстати, эти референдумы были проведены достаточно свободно, никакого «под дулами автоматов» не было — у Красной армии просто не было достаточно автоматов, чтобы приставить их к каждому голосующему. СССР, кстати, был конфедеративным государством, с сохранением права выхода, с сохранением суверенитета республик — своими конституциями, языками, парламентами, правительствами и даже республиканскими ЦК. И полвека никто этого не оспаривал, пока Горбачев не решил вдруг проводить новый референдум о выходе из состава СССР. И все, естественно, проголосовали за выход, включая русских, проживавших там — будущих «неграждан». Всем хотелось на Запад, и вот они уже там. Наверно, счастливы.

Так и в случае с Крымом. Крымский вопрос полностью зависит от Кремля. Если власти в РФ будут продолжать твердо стоять на своей сегодняшней позиции по Крыму, то ничего никто сделать не сможет. Ну и в помощь властям тут, конечно, позиция крымчан — они то понимают, что ждет их в случае возврата под юрисдикцию Украины. Тут прибалтийским апартеидом не обойдешься, тут будет украинизация вплоть до полной ликвидации. И в Крыму это прекрасно понимает каждый.



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