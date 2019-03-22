Грудинина размандатили

Главная новость, конечно - ЦИК отказалась передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы из-за информации о наличии у него заграничных счетов. Ранее ЦИК никогда не принимала подобных решений.

Большинство членов Центризбиркома — 13 из 15 — в четверг, 21 марта, проголосовали против передачи депутатского мандата бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Центризбирком рекомендовал передать освободившийся после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова мандат первому номеру в региональной группе КПРФ, не получившей мест в Госдуме при их распределении после выборов 2016 года. «Это Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ», — уточнил член ЦИК Евгений Шевченко.

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Вроде бы даже КПРФ не обидели, передали мандат тоже члену партии, даже ее крупному функционеру (кстати, Грудинин не член). А все равно руководству КПРФ это не нравится...

Я ни разу не сторонник Грудинина, и у меня есть все основания не любить руководство КПРФ. Но тут и я тоже не доволен, потому что происходит хреновина какая-то непонятная.

Гражданин РФ имеет полное право владеть счетами в иностранных банках. Но не любой - государственный чиновник не имеет. Но депутат-то не чиновник, он - выборный от народа!

Вот президент - тот не имеет права, это понятно.

Но когда Грудинин баллотировался в президенты, и вдруг обнаружилось, что у него куча счетов за границей с весьма круглыми суммами, его никто с выборов снимать не стал. Только пожурили немного. Хотя должны были снять.

А вот тут вдруг - не дали мандат, хотя сейчас Грудинин все свои счета вроде бы закрыл и вообще...

Такое складывается впечатление, что в театральной постановке "Выборы президента 2018" роль Грудинина и была прописана таким образом - жулик, стремящийся овладеть верховной властью в стране. Он роль сыграл, все прошло строго по сценарию, и на этом вроде бы всё.

Ан нет, не все! Грудинин как депутат от фракции КПРФ в сценарии прописан не был, поэтому извольте на выход.

Но постановка же ужасная, просто колхозный театр какой-то. Актеры играют вяло, мизансцены вообще не прописаны, реплики убогие... Ну нельзя же так! Публика недовольна.

(Свист в зале)

А.Б.