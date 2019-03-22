Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Собянина хотят засудить за поборы "на капремонт" двадцать муниципальных депутатов

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

москва капремонт
Собянина хотят засудить за поборы "на капремонт" двадцать муниципальных депутатов

Коллективный иск был подан 18 марта в Тверском районном суде. Депутаты обжалуют бездействие ответчика по внесению необходимых изменений в законодательство Москвы.

Согласно Жилищному кодексу РФ, оплачивать капитальный ремонт домов обязан первый наймодатель. Как правило, это государство или профильные ведомства.  Инициатор подачи иска депутат района Щукино Татьяна Яскович уточняет, что речь идет о реализации статьи 16 Закона «О приватизации» от 1991 года. Бывший наймодатель – государство – при приватизации обязан был передать жилье новым собственникам после капитального ремонта, но сделано этого не было.

За прошедшее после приватизации время власти Москвы исполняли обязанности по капитальному ремонту по различным постановлениям. «Никто не отказывался от этой обязанности, пока не была введена плата за капитальный ремонт. Тогда все бюджетные деньги на капитальный ремонт просто взяли и сократили, перестали выделять из бюджета", – приводит слова депутата пресс-служба московского реготделения партии "Яблоко".

В Жилищном кодексе после введения платежа за капитальный ремонт механизм исполнения обязанности производить капремонт остался не прописан. Собственники жилья в Верховном суде добились закрепления в ЖК обязанности первого наймодателя по капитальному ремонту, поправки были внесены в ЖК РФ Государственной Думой.

До 26 июля 2018 года регионы страны должны были разработать соответствующие нормативно-правовые акты по порядку исполнения обязанности проведения капитального ремонта первым наймодателем. Правительством Москвы это требование не выполнено. После жалоб собственников жилья прокуратура предписала устранить это нарушение, но до настоящего времени правительство Москвы предписание прокуратуры игнорирует.

Подавшие иск муниципальные депутаты решили защитить жителей домов, которые первыми были включены в региональную программу по капитальному ремонту и на момент приватизации нуждались в ремонте.

Иск подписал двадцать один депутат. Документ подготовил муниципальный депутат Пресненского района Николай Васильев.

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что после того, как иск будет принят к рассмотрению судом, к иску сможет присоединиться каждый житель Москвы – собственник жилья.

Депутаты намерены довести до своих избирателей механизм, подробную инструкцию, образцы исковых заявлений.

Учитывая, сколько в Москве облапошенных графой "на капремонт" в квитанциях оплаты ЖКУ, а так же в свете данных ФАС о том, что мы все в РФ переплачиваем за ЖКУ вдвое и втрое, иск может стать не просто коллективным, а массовым. Потребуется аудит при общественном контроле. Столичные власти вполне этого заслужили.

Напомним, большинство граждан РФ переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об этом 11 марта рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. 

Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — заявил Артемьев.

Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ.

Материалы по теме:

Мы вдвое и втрое переплачиваем за ЖКУ. Кому?

Графа "капремонт" в наших квитанциях - финансовая афера мэрии и ДГИ?!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
20.03.2019
"Фитиль" для Ротенберга
"Фитиль" для Ротенберга
21.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Трампнаш" постановил, что Голанские высоты израильская земля (2)
Коррупция пробралась уже в Минобороны, видимо от неё-то защитой храм в "Патриоте" и будет... (1)
Собянина хотят засудить за поборы "на капремонт" двадцать муниципальных депутатов (0)
Анатолий Баранов: Это давняя "влажная" мечта украинских либералов - чтобы НАТО отвоевало для них Крым и Донбасс (2)
Грудинина размандатили (10)
Очередного губернатора "ушли" по собственному желанию - оренбургского (2)
"Питерские" через земляков добиваются полной реабилитации Колчака (1)
Фиг, то есть ЦИК Грудинину, а не мандат депутата (4)
За 2018 год не использовано 80% доведенных средств (3)
Что распад Евросоюза нашей Рязани? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не могут выйти,до того одряхлели
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Жить с женщиной, - это всё равно что иметь собаку
Максим Калашников Максим Калашников: Текстиль из нефти: индустрия будущего
Дарья Митина Дарья Митина: Какая картина хорошая
Дарья Митина Дарья Митина: Благодарности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss