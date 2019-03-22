Собянина хотят засудить за поборы "на капремонт" двадцать муниципальных депутатов

Коллективный иск был подан 18 марта в Тверском районном суде. Депутаты обжалуют бездействие ответчика по внесению необходимых изменений в законодательство Москвы.

Согласно Жилищному кодексу РФ, оплачивать капитальный ремонт домов обязан первый наймодатель. Как правило, это государство или профильные ведомства. Инициатор подачи иска депутат района Щукино Татьяна Яскович уточняет, что речь идет о реализации статьи 16 Закона «О приватизации» от 1991 года. Бывший наймодатель – государство – при приватизации обязан был передать жилье новым собственникам после капитального ремонта, но сделано этого не было.

За прошедшее после приватизации время власти Москвы исполняли обязанности по капитальному ремонту по различным постановлениям. «Никто не отказывался от этой обязанности, пока не была введена плата за капитальный ремонт. Тогда все бюджетные деньги на капитальный ремонт просто взяли и сократили, перестали выделять из бюджета", – приводит слова депутата пресс-служба московского реготделения партии "Яблоко".

В Жилищном кодексе после введения платежа за капитальный ремонт механизм исполнения обязанности производить капремонт остался не прописан. Собственники жилья в Верховном суде добились закрепления в ЖК обязанности первого наймодателя по капитальному ремонту, поправки были внесены в ЖК РФ Государственной Думой.

До 26 июля 2018 года регионы страны должны были разработать соответствующие нормативно-правовые акты по порядку исполнения обязанности проведения капитального ремонта первым наймодателем. Правительством Москвы это требование не выполнено. После жалоб собственников жилья прокуратура предписала устранить это нарушение, но до настоящего времени правительство Москвы предписание прокуратуры игнорирует.

Подавшие иск муниципальные депутаты решили защитить жителей домов, которые первыми были включены в региональную программу по капитальному ремонту и на момент приватизации нуждались в ремонте.

Иск подписал двадцать один депутат. Документ подготовил муниципальный депутат Пресненского района Николай Васильев.

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что после того, как иск будет принят к рассмотрению судом, к иску сможет присоединиться каждый житель Москвы – собственник жилья.

Депутаты намерены довести до своих избирателей механизм, подробную инструкцию, образцы исковых заявлений.

Учитывая, сколько в Москве облапошенных графой "на капремонт" в квитанциях оплаты ЖКУ, а так же в свете данных ФАС о том, что мы все в РФ переплачиваем за ЖКУ вдвое и втрое, иск может стать не просто коллективным, а массовым. Потребуется аудит при общественном контроле. Столичные власти вполне этого заслужили.

Напомним, большинство граждан РФ переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об этом 11 марта рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — заявил Артемьев.

Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ.

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