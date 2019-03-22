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Московский листок

Коррупция пробралась уже в Минобороны, видимо от неё-то защитой храм в "Патриоте" и будет...

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 1

коррупция минобороны
Коррупция пробралась уже в Минобороны, видимо от неё-то защитой храм в "Патриоте" и будет...

Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере вырос за год вчетверо и достиг 7 миллиардов рублей, заявил в четверг заместитель генерального прокурора России - главный военный прокурор Валерий Петров.

"Учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается (2144, +4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 миллиардов рублей, необходимо в рамках Национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", - сказал он на итоговом заседании коллегии ведомства. Слова чиновника приводит РИА "Новости".

За год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 тысяч 800 должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия, добавил Валерий Петров.

Добавим, в 2017 году в Санкт-Петербурге началось расследование, приведшее к громкому скандалу, арестам и отставкам в министерстве обороны. Тогда местные полицейские обнаружили ряд махинаций при заключении контрактов между продовольственным управлением Минобороны и компанией "Профбизнес", которой руководил бизнесмен Алексей Калитин. Сначала речь шла о махинациях на 20 млн рублей при реализации почти миллиардного контракта на поставку военному ведомству различного оборудования вроде кухонь, цистерн и пекарен. В отношении Калитина было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вскоре расследование было передано в ВСУ СК РФ по Западному военному округу, а позже, по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина, - в Москву, в ГВСУ СК РФ, где было поручено одному из самых опытных следователей - полковнику Виталию Данилову. А оперативное сопровождение по делу передали сотрудникам ФСБ. После этого начались аресты, пишет "Коммерсант".

Были задержаны и отправлены в СИЗО экс-начальник продуправления Минобороны полковник Александр Бережной, его бывшие подчиненные - начальник отдела технического обеспечения полковник Александр Вакулин, главный эксперт управления подполковник Алексей Гринюк и начальник аукционной комиссии военного ведомства гражданский служащий Александр Борувков. Позже в СИЗО попали начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников, а также несколько бизнесменов-посредников и взяткодателей.

Первоначально речь шла о взятках, полученных военными в период с 2014 по 2017 год, в 368 млн рублей при осуществлении более 40 различных контрактов. Позже сумма полученных обвиняемыми "откатов" возросла до 650 млн рублей.

Напомним, 3 марта начальнику Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) Минобороны генерал-майору в отставке Сергею Ягольникову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет "Коммерсант". По версии следствия, он разработал схему выплаты денег "мертвым душам" за работу, которую на самом деле за свои зарплаты выполняли сотрудники института, и таким образом похитил вместе с подельниками не меньше 14 млн рублей. 

Ягольников и его коллега, имя которого не называется, были задержаны в конце февраля в своих кабинетах в тверском офисе. По данным портала Tvergrad.ru, задержание и последующий арест "прошли без лишнего шума". Официально протокол задержания Ягольникова оформили в Москве, где суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 

Разбирательству по делу о злоупотреблениях в ЦНИИ ВКО поручили опытному следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления Следственного комитета России Андрею Днепровскому, который руководил одним из направлений в расследовании уголовного дела ОАО "Оборонсервис". Днепровский выезжал в Тверскую область для задержания Ягольникова.

Тем временем ударно строится в военно-развлекательном центре «Патриот» в 55 км от Москвы уникальный Главный православный храм Вооруженных сил РФ, которому нет аналогов в мире. На какие средства строится, неизвестно - с миру по нитке, как на ХХС при помощи ТВ в 90-х (актриса Екатерина Васильева, помнится, вымаливая лепты народные, аж слёзы проливала от того, какую уникальную возможность дал "нам" господь замолить все грехи большевиков разом), вроде бы не собирают...

Запланированная вместимость - 6 тыс. верующих, высота 100 м. В пяти куполах намечено разместить сферические радиолокационные антенны для поиска и прослушивания внеземных цивилизаций и резиденции бога.

Именной храм седьмого министра обороны поднявшейся с колен России создается не только для богослужений и покаяний военнослужащих обоих полов.

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Всего комментариев к статье: 1
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увидели
"вояку" написал 22.03.2019 10:03
на пенсии смело выкапывайте половину картохи у него на огороде."вояка"до пенсии свеоей уже натырил у тебя!
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