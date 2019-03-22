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Московский листок

"Трампнаш" постановил, что Голанские высоты израильская земля

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 2

сша израиль сирия
"Трампнаш" постановил, что Голанские высоты израильская земля

Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп. "Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!" - написал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в четверг назвал его намерение признать Голанские высоты "историческим шагом", передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за решение о признании Голанских высот", - отмечается в распространенном ведомством Нетаньяху сообщении.

"Вы совершили исторический шаг!" - приводит канцелярия премьер-министра его высказывание.

Биньямин Нетаньяху назвал невероятным уровень поддержки еврейского государства со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал во время выхода в четверг к прессе вместе с госсекретарем США Майклом Помпео после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать израильский суверенитет над Голанскими высотами.

"Президент Трамп, он сделал это снова. Сначала он признал Иерусалим столицей Израиля и перенес сюда (в Иерусалим. - Прим. ТАСС) посольство США. Затем он вышел из разрушительного соглашения с Ираном и восстановил санкции против Ирана. Но сейчас он сделал нечто равное историческому значению: он признал израильский суверенитет над Голанскими высотами, и он сделал это в момент, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы для атак и уничтожения Израиля", - сказал премьер-министр Израиля.

По словам Нетаньяху, "послание, которое Трамп транслирует на весь мир, состоит в том, что Америка стоит на стороне Израиля". "Мы глубоко признательны за американскую поддержку, невероятную поддержку нашей безопасности и нашего права на самооборону", - продолжил Нетаньяху. Трансляцию выступления премьер-министра вела в Twitter его пресс-служба.

На состоявшихся в среду переговорах с госсекретарем Майклом Помпео Нетаньяху добивался того, чтобы США признали суверенитет еврейского государства над значительной частью Голанских высот. Как отмечали американские СМИ, косвенные признаки указывают на то, что США могут склоняться к удовлетворению этого запроса Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Между тем резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года характеризовала произошедшее как аннексию.

Нормальное, типично брутальное поведение Трампа. Точно так же в декабре 2017-го США в его лице не стали предварительно обсуждать с Россией решение о признании Иерусалима столицей Израиля. 

Как сообщили в Госдепартаменте, в эту тему "вовлечения России не было", так как мнение Москвы не "жизненно важное" в данном вопросе. Как отметил представитель Госдепа, признание Россией Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля "не стало фактором", оказавшим влияние на процесс принятия нынешнего решения.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Крон Принц Антолий Георгич Зю написал 22.03.2019 09:42
Не будет импичмента. Просто демократы решили, что Трамп легкий соперник. И переизберут его на второй срок без помощи России. И признал он Иерусалим столицей Израиля. И оккупация Голанов будет признана легитимной, а значит ящик Пандорры откроют, и будет хаос. План Путина родом из Чуйской долины. И в конце второго срока Трамп выделит дружественной России триллион долларов беспроцентный заем, потому что только Путин может откатить миллиарды долларов любому человеку планеты Земля, включая президента Of the United States of America. Поздравля ю!
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 22.03.2019 09:34
Кто в Вашингтоне хозяин?
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