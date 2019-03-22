ФСБ нашла хищение в гособоронзаказе

В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ. Речь идет о хищении представителями группы станкостроительных предприятий средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа. Кроме того, следствие считает, что расхищены средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

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Конечно, не новость, что в России воруют, в том числе и из гособоронзаказа - где могут, там и воруют.

Деньги на оборону воровать даже удобнее. Кругом секретность, просто так с проверкой не нагрянешь, не пустят. И пойди разбери, на дело средства пошли или расфуканы впустую, да по карманам рассованы. Особенно когда конечный продукт взрывается на высоте десять тысяч метров, и разбери потом, на какую сумму оно там взорвалось?

В том числе и поэтому руководить "оборонкой" должны специалисты, способные отличить "незабудку от дерьма". Понять, когда все по делу, а когда просто "гонят порожняк".

Шесть лет у нас "оборонкой" руководил дипломированный специалист в области международных отношений, но дело, конечно, не в нем одном. Сейчас на большинстве постов в руководстве оборонными предприятиями сидят люди "менеджерского типа", а конструкторы и инженеры где-то на вторых-третьих ролях. Вплоть до того, что концерном "Ильюшин" руководит сын Дмитрия Рогозина Алексей, никаким боком к авиации и вообще технике отношения не имеющий - окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, занимался по молодости разной мелочевкой, а потом с назначением отца вдруг возглавил федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат». Член Совета по спецхимии и новым материалам коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Автор статей по вопросам технической химии, технологии композитных материалов - стал ого-го каким специалистом в спецхимии! Потом резко назначен на должность заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны - прощай спецхимия, здравствуй интендантская служба! А уже через год, в марте 2017 назначен на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации, в апреле утверждён генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина. Ну вот некого больше было назначить на руководство авиапредприятием!

Оклеветали Рогозина, окаянцы

Я даже не подозреваю Рогозина-младшего в каких-то хищениях и в чем-то вообще нехорошем. Но скажите, такого "специалиста" разве грамотные расхитители не обведут вокруг пальца, как ребенка?

Так ведь везде сидят такие "спецы", везде!

Ну и воруют тоже везде...

А.Б.