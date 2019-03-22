Неофеодалы "пакуют" несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан

Полиция задержала несколько десятков человек, которые собрались у ТЦ "Шапагат" в Астане, чтобы выразить несогласие с переименованием города в Нурcултан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидца. По его словам, люди вели себя мирно и просто общались, однако были задержаны около 60 человек.

РИА "Новости" уточняет, что задержания начались после того, как собравшиеся начали заявлять политические требования на камеры журналистам. Участники требовали проведения демократических реформ, а также протестовали против планируемого переименования Астаны в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Перед началом митинга на месте его проведения появилась группа молодых людей, которые начали петь и танцевать, заявляя, что они празднуют Навруз (Наурыз, День весеннего равноденствия), несмотря на то, что место, выбранное для акции оппозиции, не является традиционным для праздничных гуляний. Они также мешали работе журналистов, закрывая руками объективы видеокамер и фотоаппаратов, требуя "показывать только позитив".

"Настоящее время" отмечает, что в Астане задержали около 10 человек, включая репортера портала Светлану Глушкову. Полицейский объяснил задержание тем, что на Глушкову поступило заявление от некой женщины. Еще несколько человек задержали в Чимкенте (Шымкенте).

В Алма-Ате задержания активистов прошли в районе пересечения улиц Панфилова и Гоголя. Собравшиеся, среди прочего, заявляли о несогласии с переименованием столицы, которое, по их словам, проводится без учета мнения граждан страны. Одна из участниц митинга обратила внимание на то, что власти оставили без ответа просьбу инициативной группы присвоить местной ледовой арене имя погибшего прославленного фигуриста Дениса Тена, тогда как смена имени столицы "проходит в рекордные сроки, несмотря на то, что многие не согласны с этим".

На портале GoPetition появилась петиция против переименования столицы, адресованная новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, парламенту республики и членам крупнейшей пропрезидентской партии "Нур-Отан".

Авторы петиции обращают внимание на то, что переименование столицы - это важный вопрос, требующий всенародного обсуждения путем референдума. Однако правительство не сочло нужным провести такое обсуждение. Кроме того, переименование столицы означает огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах, что выглядит довольно странно в условиях недостаточного финансирования многих областей жизни.

Само же название "Астана" является брендом, который сформировался с начала переноса столицы и только с недавнего времени стал узнаваем на международной арене, говорится в обращении. Поэтому авторы петиции требуют не переименовывать столицу до легитимного обсуждения этого вопроса с жителями республики. Петицию подписали около 42,5 тысячи человек.

От редакции: Так назарбаевский неофеодализм и показал внезапно сам для себя, как он относится к народу Казахстана, к "отаре" своей - как он относится к воле десятков тысяч противников неофеодального переименования города. Ну, вот просто полагается так - коли уходит "такой человек", так назвать его именем город. А то, что это желание не масс, а наоборот меньшинства, завладевшего в экс-советской республике всем (и это всё ещё спокойно продающее капиталу США, Китая, Индии) - так и это уже должно стать нормальным для "отары". Послушно шла она из социализма сюда, под сень владычества новых феодалов, должна радоваться и тому, что новые власти по своей воле раздают имена всему кругом - что лишают советских названий улицы, что выкорчёвывают памятник Маншук Маметовой и другим героям, вождям и заслуженным деятелям Советского Союза... Ну, а на месте выкорчеванной Советской эпохи по законам социального регресса и выросло то, что имелось до советизации республики. Да и республика ли нынче Казахстан? Народ ли в ней хозяин? Не всколыхнёт ли "уход" елбасы - как раз-таки поиски народом государственных основ?..

Всё это не где-то далеко - это в нашей, советской республике происходит. И полагать, что это "их внутренние дела" - неверно. А как ставили памятник Владимиру-крестителю в Москве? Что сказали сами москвичи и послушали ли их в Кремле? Явно памятник ставился одному Владимиру другим - с намёком на то насильственное крещение в нужную ему веру (формацию), которое приходится проводить повторно, после 70 лет "безбожной большевивстской власти", и вообще чтоб показать чтобы здешней "отаре", как с ней будут вскоре обращаться новые господа, капиталисты. Неофеодалы Казахстана и других среднеазиатских экс-республик СССР с силовигархами Путинской России - близнецы-братья, союзники в евразийских клубах по дележу рынков и ресурсов. Украденная через приватизацию и перераспределение у трудового народа социалистическая собственность, нефть, газ, управление страной - в их руках. Как они в Москве у Кремлёвской стены по своей воле стелу революционных мыслителей превращали в памятник 400-летию Дома Романовых (давно низвергнутому)? Да точно так же - только вот что-то никто протестовать не выходил. Как они сносили 14-й, ленинский, сталинский, построенный уже при Советах корпус Кремля? Тоже, как Назарбаев нынче хочет даровать своё имя Астане. Поэтому - не надо махать рукой, мол, далеко! У нас это, у нас, на советской земле и с советским народом происходит.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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