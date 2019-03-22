Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Неофеодалы "пакуют" несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

казахстан неофеодализм позор социальный регресс

Полиция задержала несколько десятков человек, которые собрались у ТЦ "Шапагат" в Астане, чтобы выразить несогласие с переименованием города в Нурcултан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидца. По его словам, люди вели себя мирно и просто общались, однако были задержаны около 60 человек.

РИА "Новости" уточняет, что задержания начались после того, как собравшиеся начали заявлять политические требования на камеры журналистам. Участники требовали проведения демократических реформ, а также протестовали против планируемого переименования Астаны в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Перед началом митинга на месте его проведения появилась группа молодых людей, которые начали петь и танцевать, заявляя, что они празднуют Навруз (Наурыз, День весеннего равноденствия), несмотря на то, что место, выбранное для акции оппозиции, не является традиционным для праздничных гуляний. Они также мешали работе журналистов, закрывая руками объективы видеокамер и фотоаппаратов, требуя "показывать только позитив".

"Настоящее время" отмечает, что в Астане задержали около 10 человек, включая репортера портала Светлану Глушкову. Полицейский объяснил задержание тем, что на Глушкову поступило заявление от некой женщины. Еще несколько человек задержали в Чимкенте (Шымкенте).

В Алма-Ате задержания активистов прошли в районе пересечения улиц Панфилова и Гоголя. Собравшиеся, среди прочего, заявляли о несогласии с переименованием столицы, которое, по их словам, проводится без учета мнения граждан страны. Одна из участниц митинга обратила внимание на то, что власти оставили без ответа просьбу инициативной группы присвоить местной ледовой арене имя погибшего прославленного фигуриста Дениса Тена, тогда как смена имени столицы "проходит в рекордные сроки, несмотря на то, что многие не согласны с этим".

На портале GoPetition появилась петиция против переименования столицы, адресованная новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, парламенту республики и членам крупнейшей пропрезидентской партии "Нур-Отан".

Авторы петиции обращают внимание на то, что переименование столицы - это важный вопрос, требующий всенародного обсуждения путем референдума. Однако правительство не сочло нужным провести такое обсуждение. Кроме того, переименование столицы означает огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах, что выглядит довольно странно в условиях недостаточного финансирования многих областей жизни.

Само же название "Астана" является брендом, который сформировался с начала переноса столицы и только с недавнего времени стал узнаваем на международной арене, говорится в обращении. Поэтому авторы петиции требуют не переименовывать столицу до легитимного обсуждения этого вопроса с жителями республики. Петицию подписали около 42,5 тысячи человек.

От редакции: Так назарбаевский неофеодализм и показал внезапно сам для себя, как он относится к народу Казахстана, к "отаре" своей - как он относится к воле десятков тысяч противников неофеодального переименования города. Ну, вот просто полагается так - коли уходит "такой человек", так назвать его именем город. А то, что это желание не масс, а наоборот меньшинства, завладевшего в экс-советской республике всем (и это всё ещё спокойно продающее капиталу США, Китая, Индии) - так и это уже должно стать нормальным для "отары". Послушно шла она из социализма сюда, под сень владычества новых феодалов, должна радоваться и тому, что новые власти по своей воле раздают имена всему кругом - что лишают советских названий улицы, что выкорчёвывают памятник Маншук Маметовой и другим героям, вождям и заслуженным деятелям Советского Союза... Ну, а на месте выкорчеванной Советской эпохи по законам социального регресса и выросло то, что имелось до советизации республики. Да и республика ли нынче Казахстан? Народ ли  в ней хозяин? Не всколыхнёт ли "уход" елбасы - как раз-таки поиски народом государственных основ?..

Всё это не где-то далеко - это в нашей, советской республике происходит. И полагать, что это "их внутренние дела" - неверно. А как ставили памятник Владимиру-крестителю в Москве? Что сказали сами москвичи и послушали ли их в Кремле? Явно памятник ставился одному Владимиру другим - с намёком на то насильственное крещение в нужную ему веру (формацию), которое приходится проводить повторно, после 70 лет "безбожной большевивстской власти", и вообще чтоб показать чтобы здешней "отаре", как с ней будут вскоре обращаться новые господа, капиталисты. Неофеодалы Казахстана и других среднеазиатских экс-республик СССР с силовигархами Путинской России - близнецы-братья, союзники в евразийских клубах по дележу рынков и ресурсов. Украденная через приватизацию и перераспределение у трудового народа социалистическая собственность, нефть, газ, управление страной - в их руках. Как они в Москве у Кремлёвской стены по своей воле стелу революционных мыслителей превращали в памятник 400-летию Дома Романовых (давно низвергнутому)? Да точно так же - только вот что-то никто протестовать не выходил. Как они сносили 14-й, ленинский, сталинский, построенный уже при Советах корпус Кремля? Тоже, как Назарбаев нынче хочет даровать своё имя Астане. Поэтому - не надо махать рукой, мол, далеко! У нас это, у нас, на советской земле и с советским народом происходит.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

Материалы по теме:

О скоропостижной отставке Назарбаева с поста президента

Мы видим усиление политических репрессий, новые аресты рабочих активистов

Декоммунизация идёт и в Казахстане: памятник Маншук Маметовой в Уральске снесли

В Астане "Абу-Даби Плаза" уволила сорок пять строителей без объяснения причин и выплаты зарплаты (видео)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
20.03.2019
"Фитиль" для Ротенберга
"Фитиль" для Ротенберга
21.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Неофеодалы "пакуют" несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан (0)
ФСБ нашла хищение в гособоронзаказе (7)
"Трампнаш" постановил, что Голанские высоты израильская земля (9)
Коррупция пробралась уже в Минобороны, видимо от неё-то защитой храм в "Патриоте" и будет... (5)
Собянина хотят засудить за поборы "на капремонт" двадцать муниципальных депутатов (3)
Анатолий Баранов: Это давняя "влажная" мечта украинских либералов - чтобы НАТО отвоевало для них Крым и Донбасс (9)
Грудинина размандатили (17)
Очередного губернатора "ушли" по собственному желанию - оренбургского (2)
"Питерские" через земляков добиваются полной реабилитации Колчака (3)
Фиг, то есть ЦИК Грудинину, а не мандат депутата (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И кто же у нас разворовал гособоронзаказ?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Фотки уберите,а !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Откроем Великие тайны и научим жить
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не могут выйти,до того одряхлели
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss