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Московский листок

В Томске и области вернут плату за вывоз мусора на уровень прошлого года

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

реформа томск область мусор
В Томске и области вернут плату за вывоз мусора на уровень прошлого года

Ход «мусорной» реформы в регионе вызвал возмущение томского губернатора Сергея Жвачкина. Сегодня на совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), он резко раскритиковал ответственных за проведение реформы чиновников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В совещании приняли участие руководители областной администрации, главы муниципалитетов и представители региональных операторов по обращению с ТКО. Все они услышали, что губернатор крайне недоволен ситуацией, сложившейся в этой сфере с 1 января 2019 года.

«Если Северск оказался готов к реформе, а Томск пока ее не начинал, то в сельских районах и Стрежевом она пока привела только к увеличению платы за вывоз мусора… Почему надо было ломать старую систему, не создав новой? Почему за ночь с 31 декабря на 1 января плата граждан за вывоз мусора у нас выросла в три раза? Что, контейнеров стало в три раза больше? Или новую технику в районы пригнали? Нет. Тогда за что вы деньги с людей берете? Если вы видите только цифры, а не людей, - идите работать счетоводами», - заявил собравшимся Сергей Жвачкин.

В связи с этим он дал ряд поручений подчиненным. Прежде всего, департаменту тарифного регулирования и департаменту природных ресурсов предстоит к 29 марта снизить размер платы за обращение с ТКО до уровня 31 декабря 2018 года. Также за неделю департаменту природных ресурсов предстоит разработать областную программу о системе обращения с ТКО с указанием бюджетных расходов на приобретение контейнеров и обустройство мест накопления отходов. Наконец, до 1 мая департамент социальной защиты населения должен разработать механизм поддержки малообеспеченных граждан.

Отвечать за выполнение всего комплекса задач будет вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По данным сайта «Вывоз мусора», плата за одного жильца многоквартирного дома в месяц в Стрежевом (Томская область) составляет 158,44 руб. в месяц.

От редакции: А теперь читаем внимательно текст нагоняя - там хоть слово про переработку мусора прозвучало? Про раздельный сбор и этапы ресайклинга? Зато какие экзотические выражения ещё из советского словарика чинуш! "Не видите за цифрами людей", "счетоводами" - аж административно-командной стабильностью восьмидесятых пахнуло... Но в чём тогда реформа? Какая новая техника? Кстати, именно в Томске ещё до реформы по крайней мере была введена минимальная новация - заглубление мусоросборников и специальные самосвалы-краны, вытаскивающие этакий большой мешок оттуда многоразовый, дно которого развязывается и содержимое валится в кузов-пресс. Это удобнее и быстрее мелких контейнеров.

Но где же и в чём же реформа-то тут, в Томске, Северске, Стрежевом? Неужели нашлись сотни социально готовых перебирать мусор единиц? Или, наоборот, поставлены контейнеры для раздельного собра мусора? Отнюдь! Причём Жвачкин не за это нагоняи раздавал вовсе. Очередная показуха в ответ на шум сверху - а самой реформы нет, зато народ уже обдирают и обдирать по квитанциям будут дальше. Народ, с 1991-го выбиравший не ту власть - сильно ей задолжал...

Д.Ч.

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