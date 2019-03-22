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Московский листок

"Жёлтые жилеты" захватывают элитные рестораны и делают там полевые госпитали

Опубликовано 22.03.2019 автором Игорь Алабужин в разделе комментариев 0

франция революция париж жёлтые жилеты
"Жёлтые жилеты" захватывают элитные рестораны и делают там полевые госпитали

Радикальная часть «желтых жилетов» при симпатии умеренной разгромила богатый ресторан Fouquet's, а кафе Quick разрешило добровольной медслужбе «ЖЖ» размещать в нем раненых. Боюсь даже пытаться себе представить, какой из сторон сочувствует подавляющая часть русской эмиграции и буржуазной оппозиции.

После событий последней субботы в центре Парижа правительство запретило проведение демонстраций на Елисейских полях и в центре городов, где в прошедшие недели столкновения протестующих и полиции отличались особо высоким уровнем взаимной неприязни. И эти города – Тулуза и Бордо. Появляющаяся на глазах «партия порядка» требует арестовать лидеров «жилетов», ввести чрезвычайное положение (хотя бы в Париже), сменит министра внутренних дел и т.д.

А «желтые жилеты», причем самые рядовые и самые мирные «желтые жилеты» стали более активно огрызаться на обвинения в потакании погромам, в потворстве погромам, в участии в погромах, устроенных правыми и левыми радикалами. «Мирняк» на камеры ТВ открыто одобрял разгром ресторана «Фукетс» на Елисейских полях. Какая-то женщина у разгромленного Fouquet’s с какой-то деревяшкой, явно бывшей когда-то частью интерьера, практически не смущаясь заявила: «Да, спионерила. И что? Детям покажу, скажу, что была в «Фукетс» , так-то я не могу его посетить».

Сам ресторан давно из себя ничего выдающегося в плане кулинарии не представляет - стандартная еда, дорого и очень-очень тесно. Как и у всех заведений в центре Парижа. Но это – символ. Символ понтов парижской буржуазии. По поводу разгрома еще нескольких десятков заведений на «самом красивом проспекте мира» протестующие – даже самые-самые миролюбивые, тоже не огорчаются. «Ничего страшного, не убили же никого». А Quick даже заслужил добрые слова. Заведение разрешило размещать в нем раненых и предоставило воду и еду для них и для «уличных медиков» - добровольной медицинской службы, которая стихийно организовалось на манифестациях «желтых жилетов» и оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим.

В общем, раньше «желтые жилеты» на камеру осуждали разрушения торгового инвентаря в центре Парижа. А теперь позволяют себе не осуждать, и даже приветствовать. Но ранения и увечья нанесенные полицейским пока осуждают. Стараются при первом удобном случае подчеркнуть, что раненых и увечных протестантов намного больше, но осуждают. Но кадры , на которых мирные протестанты аплодируют группировке радикалов, которые стройными рядами проходят через их толпу, выдвигаясь на передний край столкновений, наводят на мысль, что и это осуждение – не абсолютная ценность.

Проблема в том, что в насилии заинтересованы все стороны конфликта. «Желтые жилеты» понимают, что без насилия о них просто забудут. Перестанут обращать внимание.

Власти понимают, что у них нет возможностей удовлетворить даже малую толику требований протестующих. Для этого нужны меры , сходные с землетрясением – или девальвировать валюту, или устроить массовую национализацию, больше смахивающую на экспроприацию, или заполучить часть немецких профицитов в рамках плана Макрона по переустройству Евросоюза.

Ничего из этого не выглядит реальным. И единственной тактикой Макрона остается выжидание, затягивание времени. Как раз с целью постепенно повысить уровня насилия и предстать оплотом мира и порядка, чтобы объединить вокруг себя ту часть населения, которой эти «желтые жилеты» с их проблемами - по барабану.

В насилии , естественно , заинтересованы и разнообразные радикалы, и бандитские группировки. Степень контроля их правительством - вопрос пока открытый. По идее, должны контролироваться. Но сомнения есть.

Понятно, что «желтые жилеты» - нетипичное движение. И по типу действительно больше похоже на крестьянскую войну, чем на привычный нам с конца 19 века социальный конфликт. И поэтому подсчеты участвующих в субботних акциях и мазохистские попытки по динамике численности определить, когда движение само собой рассосется – абсолютно бесперспективны. Замок соседа грабили 530 крестьян, а к вам в замок пришли только 230. О чем это говорит? Да ни о чем. Может, у некоторых еще покос. Закончат покос – и придут.

Женщин в рядах протестующих стало поменьше, слезоточивого газа они уже наглотались, под «оборонительные пули» выходить не рискуют. Но дома-то они мужей-отцов-сыновей поддерживают. Помогают собираться на очередную субботу, стирают им жилет, дают сэндвичи в дорогу. Да еще и будят заранее, чтобы, значит, не опоздал.

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