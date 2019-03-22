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Московский листок

Очередной путинский кадр усовестил беднейших пенсионеров-"совков": плохо работали!

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

реформа сахалин вертикаль пенсионеры бедность пфр
Очередной путинский кадр усовестил беднейших пенсионеров-"совков": плохо работали!

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании правительства области высказал свое мнение по теме снижения уровня бедности в регионе. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, по мнению Лимаренко, честные пенсионеры не могут быть бедными. «Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным», – цитируют журналисты чиновника.

Лимаренко отметил, что власти должны оказывать помощь бедным адресно, принимать меры социальной поддержки, следить за каждым – за каждым человеком, за каждой семьей. Врио губернатора напомнил своим подчиненным, что правительство должно специально заниматься социальной политикой, что искоренить бедность в регионе.

По статистическим данным, на Сахалине и Курилах 46,7 тысяч семей находятся за чертой бедности, из них: 17 тысяч человек – семьи с детьми, 16,6 тысяч – пенсионеры и несовершеннолетние, 14 тысяч — безработные.

Кстати, с такой статистикой - и никакого референдума по вопросу передачи Малых Курил Японии не надо. Япония ютится практически с таким же количеством населения, как во всей РФ, на столь малых территориях, что экономически деградирующая Путинская Россия просто обязана, с их точки зрения, подвинуться. А тенденции говорят не в пользу постсоветской России на данной земле - незачем тут одни люди стали другим, и вот потому эти другие, властные богатеи - так и заговорили с теми, на чьём труде тут пока ещё всё держится...

От редакции: Просто непрерывной выходит песня правящего класса о том, как стыдно быть бедным (первым, кстати, её напел в своей юмореске выступавший на Рублёвке в нулевых Жванецкий - олигархи оценили) - хоть и временно исполняющий обязанности, но какую морально высокую ноту взял! А уж каким будет постоянно исполняющий обязанности губернатора в этом проворовавшемся регионе?.. "Вертикаль" путинская что ни слово говорит - рублём подарит. Как не согласиться с Лимаренко в масштабах всей РФ - что мелочиться-то? Вот, например, московские пенсионерки, получающие от нынешнего государства-оборотня 16 тысяч рубликов - те самые "картографини", как нежно прозвали их в Институте космических исследований, - которые работали в ГЕОХИ РАН по Лунной программе не только на СССР, на будущее мировой космонавтики... Бесчестные же люди! В годы, когда труд был социалистическим, а льготы не монетизированы - не жалея сил, и уж конечно не за рубли и будущие пенсии (зная, что старость будет и обеспеченной и интересной, как у прочих профессий) развивали науку, а теперь вот оказались полунищими. Потому что тот, советский космос осказался сырьевой империи не нужен - зато попа на Байконуре для окропления ракет оно, государстВОР, содержит штатно. А ГЕОХИ работает в основном на США, на НАСА - родине всё это давно не нужно. Космическое челончничество, разве что. 

Надо властям, что сахалинским, что московским - выступить с заявлением, примерно какое Путин делал перед принятием в Госдуре пенсреформы, - откровенно, глядя в глаза народу. Сказать: "прошу отнестись с пониманием..." - к тому, что социалистический труд теперь за труд не засчитывается. На родину, на космос и т.д. Теперь миллиардеры в ПФР считают за труд, по которому начисляется пенсия - только капиталистический, который отгружал в ПФР соответствующие отчисления. "Были отчисления - получишь начисление" - на кумачовом лозунге следует вывесить во всех региональных дворцах ПФР. И закрыть вопрос - а то какие-то смешные иски о возмещении морального вреда суют то Путину, то Медведеву эти "левые"... Зачем? Вред-то материальный и огромный нанесён, и не отдельным личностям - государство обворовало всех трудящихся в очередной раз, как в ходе приватизации, в пользу не государства, то есть не коллективного собственника, а в пользу каких-то опять отдельных лиц, которые, что такое "путинский рывок" (из казны в свой карман) знают прекрасно, освоили очень хорошо.

Д.Ч.

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