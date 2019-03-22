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Московский листок

Трэш-феминизм не понравился полицаям в Комсомольске-на-Амуре

Опубликовано 22.03.2019 в разделе комментариев 0

театр феминизм
Трэш-феминизм не понравился полицаям в Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае активистку и руководительницу молодежного театра "Мерак" в Комсомольске-на-Амуре вызвали в полицию из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла" с примитивными рисунками обнаженной натуры. Об этом сама руководительница Юлия Цветкова написала на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня меня вызывали в полицию, чтобы предъявить мои работы "порнографического" характера. Дескать, с их помощью я совращаю детей", - написала она.

По словам полицейских, такие картинки могли повредить несовершеннолетним, с которыми Цветкова работает в театре "Мерак". Полицейские заинтересовались деятельностью Цветковой после получения анонимного доноса, сообщает информагентство "Сибирь.Реалии".

В разговоре с "МБХ медиа" активистка сказала, что полицейские показывали ей распечатанные скриншоты ее бодипозитивных рисунков. "Это новое заявление и новая проверка. Сегодня пригрозили прокуратурой, но пока больше ничего не говорят", - добавила она.

Юлия Цветкова нуждается в общественной поддержке. "Если они (силовики. - Прим. NEWSru.com) уже начали приходить за изображениями живых женщин, мы не должны молчать. А так же - будьте осторожны, рисуя бодипозитивные картинки. Я вот не думала, что в этом могут найти что-то противозаконное - а оказывается, что если очень хочется, то можно. Берегите себя!", - написала руководительница театра.

Она также предложила запустить хэштег #бодипозитивНЕэкстримизм в дополнение к хэштегу #феминизмНЕэкстремизм.

13 марта школьники, участвовавшие подготовке спектакля под названием "Розовые и голубые" театра "Мерак", которым руководит Цветкова, рассказали, что полицейские из отдела по борьбе с экстремизмом провели с ними беседу. Сотрудники полиции интересовались, говорила ли активистка с детьми про ЛГБТ, феминизм и сексуальное просвещение. Сама Юлия Цветкова тоже была опрошена.

 

- По мне, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - так это какой-то трэш-феминизм, причём, провинциальный не из-за местоположения, а по сути, по уровню умственного проникновения в проблему. Не понятно, почему именно женщина должна вот так брать и рассказывать всем громко про свои внешние особенности неэстетического, мягко говоря, свойства? А мужикам с пивным перегаром, вонючими носками и потным мамоном - может, тоже в порядке равенства полов и прав спектакль забацать про свою нелёгкую бомжовую житуху в капиталистическом обществе (впрочем, тут господин Прилепин уже на уровне МХАТа имени Горького работает, навёрстывает)? Это что, уже вот прям весь феминизм и есть, такие картиночки-открытия - то есть борьба женщин всего мира за свои права? Мне конечно, даже стыдно рядом тут ставить такое имя - но напомню амурским "феминизм-не-преступницам", что Александра Коллонтай вот гораздо эффективнее боролась за права женщин в СССР, не демонстрируя дряблую грудь не только на фото, но и в своей прозе. Почему бы не сделать постановку по Коллонтай, а не очередную франшизу "монологов вагины"? Это отнюдь не оправдание регрессных и патриархальных тенденций в самом путинском государстве, взъевшемся на такой трэш-феминизм, но по-моему они друг друга стоят - дуры, желающие всему миру рассказать, как прекрасна их волосня да менструация и право о них публично рассказывать со сцены, и полицаи, "прикрывающие" подобные шоу - но только по сути не за растление малолетних, а за саморастление, за интеллектуальную деградацию такого "современного театра". "Василису Малыгину" лучше бы ставили, дуры! Мрак какой-то, а не "Мерак"...

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