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Московский листок

Шнур предложил разогнать Минкульт. А посадки?

Опубликовано 23.03.2019 в разделе комментариев 1

дума минкульт шнур
Шнур предложил разогнать Минкульт. А посадки?

Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме. В ходе слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», музыкант заявил: «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — цитируют Шнурова СМИ.

За 2018 год не использовано 80% доведенных средств

Шнуров выступил ожидаемо умно, очень лояльно к власти, но почему все эти очевидные всем вещи высказал "энфан террибль", музыкант с неоднозначной репутацией, а не кто-то, десятилетиями просиживающий портки в разных органах, представительных и исполнительных?

Почему, например, не сказал тоже самое Михаил Швыдкой, сам бывший министром культуры? Или он не знает, что давным-давно Минкульт превратился в контору по выкачиванию государственных средств под мало кому интересные проекты - в карманы нужных граждан?

Но если б он такое сказал, то его бы, наверно, спросили: Миша, а в реконструкции Большого театра на миллиард с хвостиком долларов, все чисто было? Вот, допустим, много лет в состав этого совета входил Зиявуддин Магомедов (Группа "Сумма"), который в настоящее время переехал в СИЗО Матросская тишина. Там все чисто было?

И вот взять нынешнего министра - что такое РВИО? Почему некое общественное образование фактически сидит на поддержке Минкульта - в 2015 году субсидия Министерства культуры составила 325 млн руб., а в 2014-м — 285 млн рублей. Нехилая такая "общественная деятельность". 

Кстати, в РВИО тоже есть Попечительский совет, как и в Большом театре. И его председателем является Дмитрий Рогозин.

Оклеветали Рогозина, окаянцы

Опять задам вопрос, приведенный в статье по ссылке чуть выше: "А может, пора уже на культуру Дмитрия Олеговича? В оборонке он уже всего достиг, в космосе прорыв за прорывом - хватит уже, от успехов головокружение. Пора и о культуре подумать". 

А он о ней и так уже думает, на 300 миллионов рублей в год мыслей.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вовыч Пынь написал 23.03.2019 02:45
Барантус, а что ышшо твой спинной мозг могЁт??? Ну, окромя зависти и протирания совдеповских штанишек? =)))
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