В Новороссийске уничтожена крупнейшая на российском Кавказе популяция краснокнижного вида

В 2018 году на территории памятника природы "Озеро Романтики" (озеро Сладкий лиман), который находится на Черноморском побережье в урочище Сухая щель на территории Новороссийска, была уничтожена популяция редкого вида растений меч-трава Мартиуса (Cladium martii), внесённого в Красную книгу России. Об этом стало известно, когда активисты Экологической Вахты по Северному Кавказу показали сделанные в июне прошлого года фотографии состояния этого озера специалисту по редким видам растений доктору биологических наук Светлане Литвинской.

На фотографиях видны следы произведенной весной 2018 года очистки его акватории от растительности и донных отложений. По предварительным сведениям, очистка была произведена работниками базы отдыха "Романтик", на территории которой находится памятник природы. База отдыха "Романтик" является подразделением Кубанского государственного технологического университета.

Светлана Литвинская сообщила, что ранее значительная часть территории озера Романтики была покрыта водно-болотной растительностью и в его акватории и на берегах произрастало несколько редких и охраняемых видов растений, наиболее значимым из которых является меч-трава Мартиуса. Здесь находилась самая крупная популяция этого вида в российской части Кавказа, насчитывавшая более 1000 особей растений.

Возможно, в результате произведенных работ по очистке озера эта популяция целиком утрачена.

Ранее на территории Краснодарского края уже была утрачена популяция меч-травы Мартиуса на Тонком мысу в Геленджике. Также была уничтожена популяция редкого папоротника - телиптериса болотного (Thelypteris palustris), который произрастал в акватории озера во втором ярусе растительного сообщества из меч-травы Мартиуса. Этот вид включён в Красную книгу Краснодарского края. Кроме того, вероятно, при расчистке озера погибла популяция произраставшего на его берегах охраняемого вида мачок жёлтый (Glaucium flavum).

Произошедшее уничтожение краснокнижных растений на озере Романтики является деянием, которое квалифицируется статьёй 259 Уголовного кодекса РФ "Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации".

Экологическая Вахта направила соответствующее заявление о совершении преступления в Управление МВД по городу Новороссийску. Также заявления были направлены в Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора в связи массовым уничтожением растений, относящихся к виду, включённому в Красную книгу России, и в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, которое несёт ответственность за обеспечение режима охраны памятника природы "Озеро Романтики".

Как показала ситуация с произведённой в пределах этого памятника природы "зачисткой" его природных комплексов от краснокнижных видов, свои полномочия в возложенной него государством сфере ответственности оно осуществляет очень условно. Насколько известно, данный факт министерство даже не заметило.

Светлана Литвинская прокомментировала сложившуюся на озере Романтики ситуацию:

"Я хорошо знаю этот памятник природы. В 2017 году по заданию Министерства природных ресурсов Краснодарского края мы с группой учёных проводили комплексное геоэкологическое обследование трёх гидрологических памятников природы, включая и "Озеро Романтики".

При исследовании растительного покрова было описано несколько редких ассоциаций растительности, где эдификаторную (средообразующую) роль выполняла меч-трава: меч-трава+телиптерис болотный; монодоминантное сообщество меч-травы; тростник обыкновенный+меч-трава. Сообщество меч-травы с телиптерисом болотным вообще являлось уникальным, подобных растительных сообществ нигде больше не было зарегистрировано.

Меч-трава Мартиуса на озере Романтики уникальна самим своим месторасположением. Меч-трава произрастает обычно в плавнях, на болотах. А здесь такая плотная популяция находилась практически на берегу моря среди субсредиземноморской растительности. То, что сейчас произошло, вызывает только боль и недоумение. Ведь это территория памятника природы, она имеет высокий природоохранный статус, есть государственный орган, который был обязан обеспечить его сохранность.

Я очень надеюсь, что популяция меч-травы не уничтожена полностью. Но если озеро углубили и уничтожены корневища, то восстановления растений не будет. Надо ждать весны, чтобы обследовать территорию озера. Простите, но это экологическое преступление перед всеми жителями и отдыхающими Краснодарского края!".