Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Всероссийская воровальня будет строиться второй очередью не скоро, предупредил Рогозин

Опубликовано 23.03.2019 в разделе комментариев 1

коррупция восточный роскосмос
Всероссийская воровальня будет строиться второй очередью не скоро, предупредил Рогозин

Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся только после того, как будет готова проектная документация. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Реальных работ на Восточном в 2018 году не было. Пуски были, но реальных работ не было. Сейчас проектная документация готовится. Я запретил выходить рабочим на стройку, пока нет готовой рабочей и проектной документации", - отметил Рогозин.

По его словам, такое поручение он дал, чтобы потом "не пришлось ничего перестраивать".

Поэтому пока организации Роскосмоса и Минобороны РФ завершают проектную работу, а лишь потом можно будет "выйти на стройку и работать планово, а не в очередном аврале, в рамках этой мутной воды", в которой "всегда кто-то ловит вы знаете какую рыбку", подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин сказал, что госкорпорация доложит об обеспечении космодрома до 30 марта премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее Медведев дал поручение Рогозину принять меры по обеспечению эффективности реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов". Соответствующее поручение глава кабинета министров дал по результатам заседания правительства, посвященного подведению итогов реализации ФЦП в 2018 году, передает ТАСС.

По словам Рогозина, строительство объектов первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, осталось устранить проблемы с документацией. "Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", - сказал он (таймкод 5:10).

Кроме того, комментируя планы по развертыванию второй очереди, Рогозин отметил, что результатом запланированного на 2022 год завершения строительства ее объектов, станет "намного более мощная конструкция, поскольку речь идет о ракете тяжелого класса".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

В конце ноября 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей, 760 миллиардов из этой суммы приходятся на нарушения по учету в Роскосмосе.

О многочисленных нарушениях в деятельности Роскосмоса заявили и в Генпрокуратуре РФ. С 2017-го до середины 2018 года "срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции". Также отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли, исследовательские и конструкторские работы велись "не настолько тщательно и своевременно", а работы по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной деятельности зачастую срывались.

Генеральная прокуратура выявила при строительстве космодрома 17 тыс. нарушений закона. С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд.

А 10 января текущего года Благовещенский городской суд в Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, генерального директора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте суда. 

Господин Новиков обвиняется в том, что с августа по декабрь 2017 года, «используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, завладел принадлежащими ФГУП “ЦЭНКИ” денежными средствами в сумме 25 869 780 руб.». Тем самым он, по версии следствия, причинил материальный ущерб в особо крупном размере.

Материалы по теме:

Оклеветали Рогозина, окаянцы

Рогозин обвинил СМИ в клевете

При строительстве космодрома "Восточный" украли более 10 млрд рублей

Очередной "Восточный" мошенник арестован в Благовещенске на два месяца

Центр имени Хруничева должен восемьдесят четыре миллиарда рублей, но не государству

Коррупция пробралась уже в Минобороны, видимо от неё-то защитой храм в "Патриоте" и будет...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Гы-гы-гы!!!
Грамши написал 23.03.2019 09:07
Вся криминальная Рашка в одной фразе "Пуски были,но реальных работ не было...".Сплошная имитация.Воровать,жрать и срать...Из говна конфетку уже не сделать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
20.03.2019
Центробанк не Библия, можно и поправить!
Центробанк не Библия, можно и поправить!
23.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Всероссийская воровальня будет строиться второй очередью не скоро, предупредил Рогозин (1)
В Новороссийске уничтожена крупнейшая на российском Кавказе популяция краснокнижного вида (2)
Шнур предложил разогнать Минкульт. А посадки? (4)
Трэш-феминизм не понравился полицаям в Комсомольске-на-Амуре (2)
Очередной путинский кадр усовестил беднейших пенсионеров-"совков": плохо работали! (5)
"Жёлтые жилеты" захватывают элитные рестораны и делают там полевые госпитали (2)
В Томске и области вернут плату за вывоз мусора на уровень прошлого года (2)
Неофеодалы "пакуют" несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан (4)
ФСБ нашла хищение в гособоронзаказе (8)
"Трампнаш" постановил, что Голанские высоты израильская земля (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День шнурка в Государственной думе
Максим Калашников Максим Калашников: Центробанк не Библия, можно и поправить!
Максим Калашников Максим Калашников: Текущая мутотень
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И кто же у нас разворовал гособоронзаказ?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss