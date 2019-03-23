Всероссийская воровальня будет строиться второй очередью не скоро, предупредил Рогозин

Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся только после того, как будет готова проектная документация. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Реальных работ на Восточном в 2018 году не было. Пуски были, но реальных работ не было. Сейчас проектная документация готовится. Я запретил выходить рабочим на стройку, пока нет готовой рабочей и проектной документации", - отметил Рогозин.

По его словам, такое поручение он дал, чтобы потом "не пришлось ничего перестраивать".

Поэтому пока организации Роскосмоса и Минобороны РФ завершают проектную работу, а лишь потом можно будет "выйти на стройку и работать планово, а не в очередном аврале, в рамках этой мутной воды", в которой "всегда кто-то ловит вы знаете какую рыбку", подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин сказал, что госкорпорация доложит об обеспечении космодрома до 30 марта премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее Медведев дал поручение Рогозину принять меры по обеспечению эффективности реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов". Соответствующее поручение глава кабинета министров дал по результатам заседания правительства, посвященного подведению итогов реализации ФЦП в 2018 году, передает ТАСС.

По словам Рогозина, строительство объектов первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, осталось устранить проблемы с документацией. "Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", - сказал он (таймкод 5:10).

Кроме того, комментируя планы по развертыванию второй очереди, Рогозин отметил, что результатом запланированного на 2022 год завершения строительства ее объектов, станет "намного более мощная конструкция, поскольку речь идет о ракете тяжелого класса".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

В конце ноября 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей, 760 миллиардов из этой суммы приходятся на нарушения по учету в Роскосмосе.

О многочисленных нарушениях в деятельности Роскосмоса заявили и в Генпрокуратуре РФ. С 2017-го до середины 2018 года "срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции". Также отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли, исследовательские и конструкторские работы велись "не настолько тщательно и своевременно", а работы по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной деятельности зачастую срывались.

Генеральная прокуратура выявила при строительстве космодрома 17 тыс. нарушений закона. С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд.

А 10 января текущего года Благовещенский городской суд в Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, генерального директора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте суда.

Господин Новиков обвиняется в том, что с августа по декабрь 2017 года, «используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, завладел принадлежащими ФГУП “ЦЭНКИ” денежными средствами в сумме 25 869 780 руб.». Тем самым он, по версии следствия, причинил материальный ущерб в особо крупном размере.

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