Неофеодалы "премировали" Астану именем Назар-бая, наплевав на мнение масс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 23 марта. Токаев также подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нурсултан.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий страну с 1990 года, объявил об уходе в отставку и передал полномочия Токаеву как спикеру сената парламента. Назарбаев при этом останется пожизненным "отцом народа" , главой Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.

Спикером сената парламента стала старшая дочь Назарбаева Дарига. Ее кандидатуру единогласно поддержали 44 сенатора, присутствовавшие в палате.

Токаев будет исполнять обязанности президента до очередных выборов, запланированных на 2020 год. 20 марта новый глава республики предложил переименовать Астану в честь Назарбаева. В тот же день инициатива прошла оба чтения в парламенте. Токаев также предложил назвать именем первого президента центральные улицы городов областных центров республики и поставить ему памятник в столице.

Переименование Астаны в Нурсултан спровоцировало протесты в Казахстане 21 и 22 марта, акции сопровождались задержаниями.

Астана (с казахского "столица") получила название в 1998 году, когда стала столицей Казахстана. До 1961 город назывался Акмолинск, затем его переименовали в Целиноград, а с 1992 по 1998 год он назывался Акмола.

От редакции: А ведь это очень важно, с чего начинает "новая" власть - каковы её первые шаги! Понятно, что преемник сейчас не просто демонстрирует максимальную лояльность, но фактически утверждает статус правящей династии как всенародно выстраданный и избранный, то есть как раз публично плюёт на мнение масс, на выступления несогласных. Давая переименованием понять тем, кто ещё сомневался: султанат на этом участке "постсоветского пространства" не фигура речи, не чьи-то домыслы, а реальная конфигурация власти. Где во-первых есть престолонаследие, а во-вторых нет никаких демократических способов повлиять на решения такого масштаба, на уровне топонимики. Таким образом волна десоветизации, декоммунизации топонимики в республике Казахстан - пришла к логическому волнорезу, то есть разбилась о мнение выступающих, как вчера, так и сегодня в Астане против такого произвола, против переименования. Но их легко загрузить по автозакам - чай, не Жанаозень, тут хоть стрелять не придётся...

Это - неофеодализм, о котором дак давно и так долго говорили вам, граждане бывшего СССР, необольшевики, социалисты, коммунисты. Чем он отличается от диктатуры силовигархии, которая в РФ утверждалась тоже после престолонаследия, после передачи власти Ельциным Путину? Да мало чем отличается. Памятник и топонимика здесь - всецело во власти, в ведении правящего класса. Была Большая Коммунистическая - стала улица Солженицына. Да-да, не на Украине, здесь стартовала декоммунизация. Захотели - воткнули памятник антисоветчику Солженицыну посреди Таганки, захотели - поставили Владимира-крестителя у Кремля. Ни с кем не совещаясь. Как это стало возможным? Да очень просто - точно так же, как сейчас "ушёл" Назарбаев... Помните, что первым делом реализовал Путин, став президентом? Договорённости с "Семьёй" - полная неприкосновенность Ельцина, солидный пансион, фонд его имени, а через десятилетие и Ельцин-центр выстроили, вполне сопоставимый по престолонаследным, самодержавным тенденциям с переименованием Астаны в Нурсултана.

Наневистный большинству граждан не только России, но и других отторгнутых от неё республик Ельцин - канонизирован именно Путиным, в Москве скоро откроется "филиал" Ельцин-центра, в подтверждение твёрдости договорённостей между прежней правящй группировкой и нынешней, "питерской". Да, они живут и правят как баи, как султаны, как олигархи. Но на эту наглую силу - найдётся, подберётся и иная сила, которая свалит как силовигархию в Москве, так и нурсултанат в Нурсултане!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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