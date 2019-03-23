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Второй раз за март дагестанские дети травятся в детсадах: начиналось всё в селе Советском

Опубликовано 23.03.2019 в разделе комментариев 1

образование дети дагестан детсады питание
Второй раз за март дагестанские дети травятся в детсадах: начиналось всё в селе Советском

По информации Минздрава республики, в Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.

Как доложил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, в Хасавюрт для оказания организационно — методической и лечебно-диагностической помощи выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней. Сегодня, 23 марта, ЦГБ посетил и заместитель министра здравоохранения РД Салман Ахмедов, чтобы лично ознакомиться с процессом оказания помощи госпитализированным. «Проблем с обеспечением лекарственными препаратами нет. В наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы»,– добавил министр.

Выслушав докладчика, премьер Дагестана заявил, что медицинская помощь пациентам должна быть оказана в полном объеме. «Если имеются какие-то проблемы, говорите, найдем возможности и пути решения. Как мне уже сказали, расследованием причин вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора. О результатах доложите отдельно. Ситуация должна находиться на постоянном контроле до полного ее разрешения»,– обратился к участникам заседания Артём Здунов.

Также было озвучено, что в настоящее время специалисты работают над выявлением источника загрязнения воды. «В первую очередь, коллеги, надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду, независимо от того, бутилированная она или из крана. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами. Наша задача — не допустить дальнейшего увеличения числа пострадавших от загрязненной воды»,– отметил руководитель кабмина республики.

Напомним, ещё 7 марта признаки эпидемии кишечной инфекции наблюдались в селе Советское Магарамкентского района: количество отравившихся детишек выросло до 21, передавало ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву. 

"До 21 человека выросло количество отравившихся детей", - сказала Муртазалиева. 

Республиканское управление Роспотребнадзора проинформировало о проведении эпидемиологического расследования по факту отравления детей в детском саду, отобраны пробы. 14 детей после приема пищи в детском саду почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных детей составляет от двух до четырех лет. 

Следователи СУ СК РФ по Дагестану проводят проверку по данному факту. В Магарамкентский район выехали первый замминистра здравоохранения республики Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог Минздрава Дагестана и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.

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Очередное отравление детей в детсаду, теперь в дагестанском селе



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Всего комментариев к статье: 1
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на свининку
налегать написал 23.03.2019 16:26
почаще надо..
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