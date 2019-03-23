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Курдские ополченцы тоже заявляют о полном разгроме игиловцев

Опубликовано 23.03.2019 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм возмездие курды
Курдские ополченцы тоже заявляют о полном разгроме игиловцев

Отряды Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об окончательной победе над «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая группировка).  «Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100-процентном территориальном разгроме ИГИЛ», — написал в Twitter официальный представитель СДС Мустафа Бали.

Военная победа над террористической группировкой была достигнута после полного освобождения Багуза — последнего оплота ИГИЛ, который находится на восточном берегу Евфрата недалеко от границы с Ираком.

В СДС пообещали «преследовать остатки террористов до их полного уничтожения».

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади пытается сбежать из Сирии в Ирак. Для этого он изменил внешность: растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет. В целях конспирации главарь аль-Багдади передвигается на гражданских автомобилях или такси, а его охранники носят форму, отличную от одежд принятых в группировке.

Попытки к бегству главаря ИГ несколько раз срывали силы иракского народного ополчения и авиация международной коалиции, пишет РИА ФАН.

В свою очередь Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в субботу заявила, что Франция с неустанной решимостью продолжит вести борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после разгрома группировки в сирийском Эль-Багузе.

"У "Даиш" (арабское наименование ИГ - прим. ТАСС) больше нет территории, но группировка не исчезла: она ушла в тень. Мы продолжим вести эту борьбу с неустанной решимостью", - написала Парли на своей странице в Twitter.

Министр вооруженных сил Франции также отметила, что разгром ИГ в Эль-Багузе стал "коллективным успехом, которого ждали все французы".

Отметим, что если сейчас и Минобороны РФ рассматривает курдские отряды СДС (в основном состоящие из активистов Курдской рабочей партии) как союзников, то совсем недавно, всего год назад Шойгу предал СДС и курдов в Африне - передал его карателям, туркам и игиловцам, вывел оттуда военспецов и дал Эрдогану полный карт-бланш. Курды были не только разбиты в Африне, они на два года утратили боевую мощь... И вот теперь мы читаем в российских лентах новостей о "союзниках"? Коротка же память у таблоидов...

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