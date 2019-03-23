Укронацисты помитинговали против коррупции у "сбройлеров"

В центре украинской столицы собрались несколько тысяч человек с требованием расследовать коррупционный скандал в ГК "Укроборонпром". Участники, большинство из которых националисты, выкрикивают лозунг "Слава героям – смерть врагам", один из участников заявил, что такие, как Порошенко, хоронят будущее Украины, разворовывая с подельниками ее бюджет.

Митинги протеста против коррупции в "Укроборонпроме" начались с 9 марта, когда радикалы потребовали провести честное расследование. Через неделю они прошли маршем по центру Киева и забросали полицейских игрушечными свиньями (фамилия одного из участников скандала – Свинарчук). Кроме того, националисты следовали за Порошенко по регионам и устраивали акции протеста, передает ТАСС.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за месяц до выборов. В СМИ были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которым высокопоставленные чиновники через подставные фирмы снабжали оборонные предприятия запчастями по завышенным ценам. Ущерб оценили в 37,8 миллиона долларов.

Отметим, что ряд министерств и в "стране-агрессоре" испытывают те же проблемы, ставящие под вопрос необходимость их аппарата стране. Минобороны, вроде бы, тут ставить под вопрос не принято - куда ж мы без армии, без охраны границ? Однако и тут обстоят дела не как в СССР давно - разные обрывки недавно единой армии и "оборонки" обкрадываются разными прохиндеями с одинаковой стабильной закономерностью.

Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере вырос за год вчетверо и достиг 7 миллиардов рублей, заявил в четверг заместитель генерального прокурора России - главный военный прокурор Валерий Петров.

"Учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается (2144, +4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 миллиардов рублей, необходимо в рамках Национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", - сказал он на итоговом заседании коллегии ведомства.

В культуркой в сырьевой империи обстоят дела не лучше: воруют в ведомстве Мединского больше, чем вкладывают в культуру.

Дирекция Минкульта в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб., сообщается на сайте Счетной палаты. Всего контрольный орган оценивает ущерб и риски ущерба почти в 57 млн руб.

Всего на музеи, театры и образовательные учреждения в 2016–2018 годах из бюджета выделили 7 млрд руб. Это на два миллиарда меньше, чем в год тратит Москва по программе "Моя улица".

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