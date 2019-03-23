Британцы снова бузят: требуют референдума по вопросу "брэкзита"

Тысячи человек вышли на улицы британской столицы с требованием вынести соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза на всенародный референдум. Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit, и мы хотим сказать своё слово о нашем будущем, — написали накануне организаторы марша в Twitter.

Ожидается, что к протестующим в Лондоне обратятся первый министр Шотландии Никола Стерджен, мэр Лондона Садик Хан, а также другие видные британские политики, которые поддерживают требования демонстрантов.

Выход Британии из ЕС должен был состояться уже 29 марта. Однако парламент проголосовал против соглашения Лондона с Брюсселем по условиям расставания. На состоявшемся накануне саммите ЕС Британии была дана отсрочка по «разводу» с ЕС до мая 2019 года.

Возможное решение британского парламента вновь отказать в поддержке договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза приведет к Brexit без сделки. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, прибыв на саммит лидеров стран Европейского союза.

"Мы начнем нынешний саммит ЕС с дискуссии по очень важному вопросу - Brexit. Британский премьер Тереза Мэй попросила, чтобы в случае положительного решения ее парламента Великобритании была предоставлена отсрочка чисто технического характера. Мы обсудим это на саммите. Но сам я совершенно уверен в том, что в случае положительного решения британского парламента эта отсрочка должна быть как можно короче", - сказал президент Франции.

По его словам, представители Евросоюза должны "совершенно четко определить свою позицию". "Во-первых, договор, переговоры по которому шли два года, не может теперь повторно выноситься на обсуждение. И, во-вторых, ясно, что в случае отрицательного решения британского парламента мы будем ориентироваться на выход этой страны из ЕС без сделки. И это совершенно очевидно всем", - подчеркнул Макрон.

Если Великобритания не сформирует никакого позитивного большинства ни по одному из проектов, со стороны ЕС будет просто безответственно соглашаться на предоставление ей иной отсрочки, кроме как технической, считает французский лидер. "Потому что мы не будем знать, что именно британская сторона намерена делать в этот срок", - добавил он.

По мнению Макрона, "не может быть отсрочки, если не будет достигнуто четкого большинства относительно проекта будущих отношений". "То есть необходимо достижение [Британией] глубоких политических перемен - и только на этом условии можно будет вести речь о иной отсрочке, кроме как по техническим причинам", - подчеркнул президент Франции. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза и надеется, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогут договориться об этом.

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