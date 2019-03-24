Декоммунизация в Польше начинает граничить со скотской неблагодарностью

Власти Польши совершили новый акт вандализма — снесли памятник советским разведчикам в посёлке Сарнице, расположенном в Великопольском воеводстве. Монумент был установлен в 1969 году на месте, где в 1944 году три наших разведчика погибли при выполнении задания, подорвав себя вместе с окружившими их нацистами.

На монументе написано:

«Здесь, осенью 1944 года, группа советских разведчиков, действовавших в тылу немецкой армии, была окружена нацистскими облавами и вела долгосрочную оборонительную борьбу, чтобы прорваться в Наднотекский лес. Когда закончились боеприпасы, разведчики героически отдали свои жизни. Останки погибших были похоронены в братской могиле на кладбище в Чешево».

«НьюсБалт» напоминает, что в 2017 и 2018 годах памятник в Сарнице подвергался вандальским атакам. Причём, два года назад мэр местечка Збигнев Скикевич публично называл преступников вандалами.

Судя по базе данных «Мемориала», речь идёт о разведчиках из «группы Горчакова» — легендарного военного разведчика Овидия Горчакова, впоследствии ставшего личным переводчиком Сталина и Хрущёва.

Именно эта разведгруппа спасла Краков от разрушения, когда гитлеровцы заминировали старинный польский город. Об этом есть целая серия в киноэпопее "Четыре танкиста и собака".

Напомним, какие всходы подобного воспитания, монументально-вандальной пропаганды уже имеются в Польше...

Год 2015-й: польская полиция выяснила, что осквернение кладбища советских солдат на востоке республики в городе Милейчице совершили дети. Как сообщили в местных правоохранительных органах, это сделали десятилетний мальчик и девятилетняя девочка.

Как сообщалось ранее, на военном кладбище в Милейчице в октябре 2015-го было осквернено более 50 надгробных плит, разбиты размещенные на них красные звезды.

"Мы хотели забрать несколько звезд", - пояснили свои действия дети, которые в разговоре с прокурором в присутствии психолога признали свою вину.

На кладбище в Милейчице (Подляское воеводство) похоронены около 1,6 тыс. солдат Красной Армии, сражавшихся во Второй мировой войне.

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