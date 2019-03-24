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Московский листок

Минздрав снизит смертность за счет хитрожопости?

Опубликовано 24.03.2019 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Минздрав снизит смертность за счет хитрожопости?

Главная причина 70% смертей мужчин трудоспособного возраста - это последствия употребления алкоголя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Для снижения этого показателя, по словам Скворцовой, необходимо менять образ жизни, особенно среди мужского населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Сейчас базовый показатель смертности мужчин 2017 года — 735,7 человека на 100 тыс. населения. Показатель в Евросоюзе — 200–230 человек.

***

Это очень хитрое заявление министра здравоохранения - основной причиной высокой смертности мужчин называется не слабость медицинской помощи, а никак не связанная с деятельностью минздрава причина - алкоголизм!

Соответственно, и делать ничего не надо. Просто бухать поменьше. А слабость здравоохранения вроде бы и ни при чем.

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В стране, где хитрожопость министров с успехом заменяет реальную работу правительства, иначе и быть не может.

Да и особой хитрости не нужно, поскольку отчитывается министр не перед народом, а всего лишь перед одним, как выясняется, далеко не самым умным человеком.

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***

Откуда взялась легенда о том, что русские как-то особенно много пьют? 

"Чемпионом" Европы по потреблению алкоголя является сегодня Литва с 15,2 литрами на душу населения. Следом идет Бельгия, Франция, Чехия с 12 литрами, а затем Эстония, Ирландия, Люксембург, Германия, Венгрия, Словения, Латвия, Польша - и только потом идет Россия вместе со Словакией с 10,1 литрами на душу.

Извините, но это в полтора раза меньше, чем в Литве!

При этом в последнее десятилетие идет заметное, ощутимое падение потребления алкоголя именно в России. Но смертность мужчин трудоспособного возраста от этого что-то не меняется. 

Кстати, действительно смертность в этом возрасте у мужчин может иметь и немедицинские причины. Например, вооруженные конфликты, в которых РФ участвует с самого своего образования и по сей день; рост производственного травматизма на фоне деградации промышленного производства как такового; рост криминала, причем бытового, связанного с насилием.

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Но есть и сугубо медицинские - полное исчезновение из здравоохранения такой дисциплины, как "профессиональные болезни"; переход медсанчастей промпредприятий в общую систему здравоохранения; отказ государства от лечения алкоголизма и его профилактики медицинскими средствами; рост ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита и других заболеваний молодых людей.

И есть смежные области, такие, как заболевания, связанные с неблагоприятной экологией - раньше часть их проходила по линии профболезней, сейчас идет по общей сети, не имеющей реальных ресурсов заниматься их профилактикой и целевым лечением.

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***

Кстати, а какой у Минздрава РФ ресурс для лечения и профилактики алкоголизма, раз уж министр заикнулась? Где государственные клиники и лечебно-трудовые профилактории? Где врачи-наркологи, специализирующиеся на алкогольной тематике?

Ну и последний вопрос - на фоне падения интереса молодежи к алкоголю, не идет ли пропорционального роста наркомании - с соответствующими проблемами со здоровьем населения?

И за счет чего министр Скворцова собирается сокращать смертность до 530 человек на 100 тысяч населения? За счет хитрожопости?

Анатолий Баранов



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