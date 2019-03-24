Государство - это нас

Надо было озаглавить - "Государство - это мы!" Однако рука не повинуется написать такое. Везде ложь, бестолковщина и пиар. Листая интернет натыкаешься на такое хозяйство, что при жизни ставь памятники нашим министрам, а над ними самый главный памятник премьеру. Тысячи легковых автомобилей расставлены ровными рядами и под открытым небом. Чиновники с одного слова президента усвоили его цитату сказанную на форуме 6.03.2019 года "Деловая Россия". "Уничтожение санкционных товаров вместо их раздачи приводит к экономическому росту, от чего выигрывает население". Автомобиль это товар не санкционный? А зачем их клепать если они не покупаются. За какие шиши рабочие будут получать зарплату? В этом году уже вступает в строй ещё один автомобильный завод из - за бугра. Правительство вообще знает, что в стране накапливаются стоянки тысяч невостребованных автомобилей? Мантуров с Орешкиным владеют положением на автомобильном ранке?

На глаза попался особнячок бывшего сотрудника КГБ и питерского "Газпрома", который на пенсии Валерия Голубева. Можно сказать дворец царской особы площадью 3 тысячи метров, стоимостью более 3 - х миллиардов рублей. Естественно на территории банный комплекс с бассейном, оранжереей, теннисным кортом, гостиным домиком. Всё это принадлежит сыну Вячеславу, отроду 23 годиков. Оказывается он находясь в утробе матери уже работал на благо семьи и себя. Но и это ещё не всё. В стороне есть ещё домик в четыре этажа, земельный участок и всё это стоимостью в 360 миллионов рублей. Сколько же дней, а может годов работал питерский "Газпром", чтобы насытить начальника, уходящего на пенсию? И это не единичный случай. Так живут бывшие сотрудники КГБ. Теперь мне стаёт ясным, почему чекисты допустили ликвидацию Союза. Они уже в Союзе имели нетрудовые доходы, но не могли их узаконить. Теперь руки развязаны, совесть отсутствует, живи как скотина, купайся в роскоши за счёт вымирающего народа.

Рядом с особняком на Рублёвке особняк А.Усманова, немного скромнее, но у него зато яхта - шедевр искусства в кораблестроении. И в интернете под этими комментариями, снимки президента с бокалом удивлённым лицом и физиономия Усманова, закатившегося в гомерическом смехе с раскрытым ртом. Противно смотреть на это издевательство над народом. Как ловко они под прикрытием президента грабят народ. Журнал "Форбс" подвёл итог грабежа и выдал в народ, что в 2018 году в России существует 98 долларовых миллиардеров, состояние которых оценивается в 421 миллиард долларов. Почти два бюджета страны. Не плохо устроились.

Напутствовал на такой образ жизни Д.Медведев 26 мая 2009 года на встрече с молодыми бизнесменами в Барвихе. Отбросил прочь словесную шелуху об инновационном пути развития и признал, что в РФ будет и дальше существовать тупая колониальная экономика сырья пополам с элитой воров. То есть курс на превращение нас Дебилороссию" - так пишет М.Калашников. И далее он продолжает: "Бросать деньги в наукоёмкое производство и в перевооружение ЖКХ президент отказался, заявив о том, что как только разгоняешься - украдут 30, а то и 40 %. Таким образом правящая камарилья признала: " мы - элита" воров, у нас разворовывается всё, что только можно и бороться с этим мы не собираемся. Мы предпочтём лучше загубить отечественную науку". Не знаю насколько точно выразился писатель, но смысл монолога - истина в последней инстанции. Тридцать лет власть грабила страну. Загублена сельская жизнь, медицина, образование, разграблены десятки тысяч предприятий. Власть вынудила народ перебираться в большие города, что сразу сказалось на демографии. Не размножаются переселенцы в коробках, и продолжительность жизни значительно сократилась. При этом возросли онкологические заболевания, которые при разрушенной медицине не могут быть выявлены на ранней стадии. Некому проводить настоящую диспансеризацию. Голикова, Скворцова строят высокотехнологические центы медицинские, но они оказались бесполезны. В них попадают единицы и на последней стадии. Надо было не разваливать первичную медицину и не собирать народ в моногорода. Однако власть предпочитает грабить народ вместо того, чтобы развивать жизнь на селе. Село могло само себя содержать и платить налоги, но во власть пришли бестолочи, которые и сейчас вообще ничего не смыслят в экономике. На новой передаче Нокркин пригласил бывшего министра экономического развития Нечаева, который командовал финансами в начале девяностых, будучи ярым сторонником Ельцина. Так он не мог назвать ни одного экономического проекта, который бы направлен на развитие экономики. Шамкал что - то узеньким ротиком, даже грозился уйти, но ничего толкового так и не сказал.

В Москве прошёл съезд РСПП, на котором принял участие президент. Естественно сделал доклад перед держателями денег. Приведу несколько цитат из этого доклада. "Бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство. В том, что цели, которые мы ставим станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей. Рост конкурентно - способности (так записано в комментариях) отечественного бизнеса будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан. Сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстало решить в текущем году. Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно содержательно участвовать в реализации национальных проектов. Таких проектов тысячи, подготовлены 250 инвестиционных заявок на 12,1 триллион рублей". Читатель, вы поняли о чём говорил президент? Я нет.

В зале сидели предприниматели в основном хорошо знакомые президенту. Он убеждал их в том, что они должны участвовать в нацпроектах. Если государство ничего не должно молодёжи, то почему предприниматели должны государству. И это не только заявление мелкой чиновницы. Президент встречаясь в каком - то научном клубе с молодыми и продвинутыми людьми сказал то же самое. И даже то, что они не должны копить деньги. А как можно создавать предприятия без денег? Президент рассчитывает на тесное партнёрство. Как оно может выражаться? К президенту не всегда может попасть даже сам руководитель РСПП Шохин. И в чём может заключаться партнёрство? Неужели президент имеет серьёзную компанию, которая может оказать помощь скажем во внедрении современных технологий. Или он крикнет Усманову, Мордашову или Дерипаске оказать помощь. На этом производство не возродишь. Нужен план развития экономики в целом с указанием источников финансирования.

Вообще мне не понятна цель вот таких съездов. Сколько их уже было за 20 лет? А экономика топчется на месте. Более того Г.Бовт говорит, что безработица растёт. Значит идёт спад экономики. А может ваши предприниматели сами засучат рукава и начнут работать в поте лица. По мнению президента всё зависит от таланта предпринимателей. В какой - то степени, да. Но и от рабочего главным образом. Как предприниматель будет содержать их зависит результат. Практика за 20 лет говорит об обратном. Предприниматель заботится только о своём кармане. Производительность труда по мнению заместителя министра отстаёт на 100 лет от наших врагов. Эксперты уточнили, что действительно отстаём может не на 100 лет, а вот на 50 лет точно. Или в полтора раза. Шесть лет уже потеряны. Планирует президент повышение ВВП на 3 %. А это значит на нуле. За эти 6 лет экономика наших врагов вырастит минимум на 18 % а может и более. Президент говорит об отечественном бизнесе. А где он? Покупательская способность населения за последние пять лет падает. М.Леонтьев говорит, что без роста спроса на рынке нельзя, что либо поднять. Продукты власть уже закапывает. Нет спроса. Товары лежат на складах их годность не определена пока не сгниют. И большинство из них импортного производства. Например, гектары не востребованных автомобилей. Легковых и не надо больше производить. Пробки километровые, укорачивают жизнь населения. Надо развивать Сибирь и Дальний Восток и туда переносить производство, а с ним и транспорт. Однако на съезде президент вообще не затронул наиболее важную проблему. А у нас всё движется в центр. И никто этому не препятствует. Не дай Бог тряхнёт Москву, дров буде на десяток лет не расхлебаешь. Неужели этого не понимает президент? О Медведеве говорить не приходится. О качестве жизни президент не забывает сказать, но она ухудшается не только ежегодно, а даже ежемесячно за счёт роста цен и недоступности медицины.

Медведев говорил, что подготовлено на основании Послания 12 национальных проектов. Теперь президент говорит о тысячах проектов и только 250 подготовленных по инвестиционным заявкам. Какая - мешанина. Кем подготовлены? С участием предпринимателей или просто некоторыми министерствами? Предприниматели, сидящие в зале знают что им предстоит делать? Какие объекты надо строить? За какое время, что будут выпускать эти объекты и кто на них будет работать. Нужно серьёзное планирование, увязывая подготовку кадров, наличие их, размещение и инфраструктура. Не думаю, что хотя бы эти 12 национальных проектов проработаны для реального воплощения.

На днях президент принимал главу Росфинмониторинга Ю.Чиханшина. Он говорил о манипуляциях с налогами и напомнил одну контору или банк ( не помню), которая перевела миллиарды в офшоры. Сегодня попытался найти этот разговор и эту организация. Беседа есть, а этой организации нет. Президент на это не обратил внимание. На следующий день Г. Бовт на радио об этом сказал примерно так, что некоторым всё можно. О какой программе президент говорит? Сидящие в зале прекрасно видят и понимают, что некоторые не подвластны законам. А они что рыжие? Вся программа и тысячи подготовленных программ будут работать только на карман. Не думаю, что президент этого не понимает. А вот почему так делает не понятно. Видно на что - то надеется. А воровство продолжается. Компанией Росфинмониторинга выявлены сомнительные операции на 67 миллиардов рублей. Это Чиханшин выразился культурно, предотвращено воровство полутора миллиардов на строительстве в Крыму и Туве. А на сколько руки не дошли?

Президент на пресс- конференциях, на прямой линии, на совещании с чиновниками Государственного Совета, при разговоре с губернаторами в Кремле не забывает сказать о повышении качества жизни народа. А что на самом деле? Он действительно не знает как живут люди. За 20 лет он ни разу не встречался с обычными людьми. Если намечается встреча, то это отобранные люди. Но и мы ничего не делаем, чтобы президент услышал народ.

Теперь СМИ начинает долдонить о том, что президент уже на этой неделе сменит несколько губернаторов. Как будто от этого что - то изменится. В прошлом году сменил 15 губернаторов и что? Через несколько дней собрал их в узком кабинете и с лукавым лицом сказа, что их опыт ему пригодится. Рассовал кого куда, но никого не бросил. А у народа по этому поводу возникла такая мысль. Наелись уступите место другим. Вот в чём суть замены. Вот так мы и живём.