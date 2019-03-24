"Шоколадный гетман" должен коленопреклоненно покаяться перед нацией

Президент Украины Петр Порошенко должен покаяться на коленях перед жителями страны за пять лет горя, нищеты и страданий вместо того, чтобы критиковать кандидата в президенты Юрия Бойко за визит к председателю правительства России Дмитрию Медведеву – говорится в коммюнике депутатов украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства… Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть выборы и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры также указали на то, что экономика Украины посажена на «кредитную капельницу», а власть заложила международных кредиторам труд нескольких будущих поколений украинцев, передает РИА «Новости».

«Повысив тарифы на коммунальные услуги, разрушив медицину и образование, уничтожив рабочие места, режим Порошенко обрек миллионы украинских семей на жизнь в нищете. Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане», — пояснили политики.

Накануне лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Бойко приехали в Москву, чтобы провести деловые переговоры с российскими коллегами. Изначально появилась информация, что они могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но ее вскоре опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объяснив это его загруженным графиком.

Зато украинские политики встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В основном обсуждался именно «газовый вопрос» между странами, передает ФАН.

После возвращения в Киев Бойко назвал государственную компанию «Нафтогаз Украины» вредной для страны на фоне негативного отношения к ней в обществе.

«В сегодняшнем виде «Нафтогаз» не нужен. Это вред и беда для страны», — заявил политик.

От редакции: Как же всё у нас похоже: тут была мироновская "партия жизни", там "за жизнь!" - когда нет классовой политики, то и названия у партий и платформ носят чисто условный и бредовый характер, ведь сражаются группы буржуазии. И как похожа на наше отношение к силовигархии - ненависть украинского осколка Союза к своему "Нафтогазу", который может позволить себе "пилить" отвоёванные в арбитраже у Газпрома миллионы на несколько топ-менеджеребцов! Когда внешняя политика РФ на украинском направлении - сплошная Труба, то о чём ещё говорить? Это Газпром довёл до Евромайдана, если уж говорить прямо - его "газовые войны", междусобойчики этих двух паразитарных структур. Впрочем, с выборами это уже мало связано - градус национального самоопьянения растёт - тут и на колени встанешь, и голову как Ельцин пообещаешь положить на рельсы, и полёт на Марс пообещаешь ,как Путин год назад, и Крым вернуть...

Д.Ч.

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