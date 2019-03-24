Музей Москвы или инсталляции на темы "Королевского жирафа"?

"И вновь я посетил..." Посетил Музей Москвы на Парке Культуры. Все ж таки существует с 1896 года, а я все никак не посетю... Собрался, значит. Интересно же, на что уходят мои бюджетные денежки.

Помещение провиантских складов сразу мне понравилось - места много.

Больше не понравилось, извините, ничего. Хотя некоторый восторг был, но это был восторг иного рода, когда видишь ловкую работу карманника или еще какого жулика... Описано Марком Твеном в "Приключениях Гекльберри Финна" в главе про "Королевского жирафа".

"Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все!"

В общем, в не очень просторном холле меня (точнее нас, поскольку был я не один) ждали разные выставки - "Страна одноразовых вещей", "Вечерняя Москва", "Сны Москвы" и так далее.

Мне сразу показалось, что все такое подобное я многажды уже видел, здесь и за рубежом, но впервые это были не частные перверзии, но экспозиция сугубо государственного музея, да еще по сути своей краеведческого, а не музея современного искусства и тому подобного.

Нет, я совершенно не против современного искусства, и даже за, но, во-первых все же на условии частных инвестиций, а во вторых все должно быть на своем месте. Ну представьте, приходите вы в музей-заповедник Херсонес-Таврический, и видите вместо руин и артефактов античного времени - писающего мальчика из папье-маше.

Москва, конечно, не Херсонес, но тоже довольно-таки исторический город...

Ну вот, к примеру, "Страна одноразовых вещей" - некий художних, видимо, хорошо знакомый с творчеством как Босха, так и Эшера, на основе той же самой психиатрической патологии пишет увлекательные картинки - можно часами ходить и рассматривать мелко-мелко нарисованные всякие разности со смешными подписями вроде "кладбища погибших карандашей".

Это живопись? Графика? Или это история города Москвы с момента основания и до наших сумрачных дней?

Куратор выставки Евгения Кикодзе: «Мы рады делать эту выставку именно здесь, в Музее Москвы. Идеология и принципы собирания коллекции музея традиционно сосредоточены на повседневной жизни горожан, поэтому мы как никто разделяем озабоченность Ивана Языкова и общими силами хотим привлечь внимание москвичей к проблеме исчезающего на глазах материального наследия, призвать к медленному и осмысленному потреблению, а также к любви и переоценке всех тех мелочей жизни, которые окружают нас и наполняют наш день».

"Рады делать эту выставку" - это, конечно, сильно по-русски, навроде как "делать под себя". Но ладно...

"Исчезающее на глазах материальное наследие" - это пластиковые стаканчики, окурки и использованные презервативы? Москвичи и правда озабочены исчезновением этого "наследия" на помойках? Ну вот часть его составила и предмет художественного самовыражения автора и его куратора...

Сразу вспомнился детский стишок:

"На стене висит программа -

срать не больше килограмма".

А авторы явно перестарались...

Просто свалка старой мебели, которую поленились донести до помойки и свалили зачем-то в музее.

Вы можете искать тут мысль или образ, потаенный замысел или редкое сочетание несочетаемого. Но все проще - что подобрали на свалке, то и выложили.

Посетители, естественно, в восторге.

Нельзя, конечно, сказать, чтоб ничего вообще не было - одна интересная работа все же нашлась.

Но общее ощущение ущербности советского быта 50-60-70-х годов - вот, пожалуй, и всё. Художник, понятно, имеет право видеть и так. Но я вот не помню такого, чтобы мое детство было каким-то ущербным, скорее наоборот. Кто-то умный сказал, "все мы родом из детства". Так что не будь наше детство на самом деле замечательным, с чего бы мы выросли такие глубокомысленные и тонко чувствующие? Должны были ущербные какие-нибудь получиться.

Или наша неизбежная ущербность - это и есть главный посыл выставки?

И главное - это ведь не выставка, не арт-салон, а музей. Художественное осмысление - это замечательно, но музей должен давать в первую очередь пищу для разума, для рассудка, для познания. Как писал Маяковский, "роясь в нынешнем окаменевшем дерьме", неплохо было бы разобрать эту кучу, а не вываливать ее во всей неприглядности - ведь именно в таком старом телевизоре и показали полет Гагарина, и крокодила Гену с Чебурашкой.

Вот не такой был крокодил Гена, и "родился" он за 11 лет до московской олимпиады, то есть никакого отношения одно к другому вообще не имело. Чебурашка и Гена - это из моего детства, а на олимпиаду я уже водку пил. Мелочь? Хренасе, десятилетие жизни потеряли...

Художник имеет право на переосмысление реальности? Конечно! А вот музей на ее искажение права не имеет.

Хотя, как сказал классик, "права не дают, права берут". Ну вот взяли и понесли. В массы.