Музей Москвы или инсталляции на темы "Королевского жирафа"?

"И вновь я посетил..." Посетил Музей Москвы на Парке Культуры. Все ж таки существует с 1896 года, а я все никак не посетю... Собрался, значит. Интересно же, на что уходят мои бюджетные денежки.
Помещение провиантских складов сразу мне понравилось - места много.
Больше не понравилось, извините, ничего. Хотя некоторый восторг был, но это был восторг иного рода, когда видишь ловкую работу карманника или еще какого жулика... Описано Марком Твеном в "Приключениях Гекльберри Финна" в главе про "Королевского жирафа".
"Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все!"
В общем, в не очень просторном холле меня (точнее нас, поскольку был я не один) ждали разные выставки - "Страна одноразовых вещей", "Вечерняя Москва", "Сны Москвы" и так далее.
Мне сразу показалось, что все такое подобное я многажды уже видел, здесь и за рубежом, но впервые это были не частные перверзии, но экспозиция сугубо государственного музея, да еще по сути своей краеведческого, а не музея современного искусства и тому подобного.
Нет, я совершенно не против современного искусства, и даже за, но, во-первых все же на условии частных инвестиций, а во вторых все должно быть на своем месте. Ну представьте, приходите вы в музей-заповедник Херсонес-Таврический, и видите вместо руин и артефактов античного времени - писающего мальчика из папье-маше.
Москва, конечно, не Херсонес, но тоже довольно-таки исторический город...
Ну вот, к примеру, "Страна одноразовых вещей" - некий художних, видимо, хорошо знакомый с творчеством как Босха, так и Эшера, на основе той же самой психиатрической патологии пишет увлекательные картинки - можно часами ходить и рассматривать мелко-мелко нарисованные всякие разности со смешными подписями вроде "кладбища погибших карандашей".
Это живопись? Графика? Или это история города Москвы с момента основания и до наших сумрачных дней?
Куратор выставки Евгения Кикодзе: «Мы рады делать эту выставку именно здесь, в Музее Москвы. Идеология и принципы собирания коллекции музея традиционно сосредоточены на повседневной жизни горожан, поэтому мы как никто разделяем озабоченность Ивана Языкова и общими силами хотим привлечь внимание москвичей к проблеме исчезающего на глазах материального наследия, призвать к медленному и осмысленному потреблению, а также к любви и переоценке всех тех мелочей жизни, которые окружают нас и наполняют наш день».
"Рады делать эту выставку" - это, конечно, сильно по-русски, навроде как "делать под себя". Но ладно...
"Исчезающее на глазах материальное наследие" - это пластиковые стаканчики, окурки и использованные презервативы? Москвичи и правда озабочены исчезновением этого "наследия" на помойках? Ну вот часть его составила и предмет художественного самовыражения автора и его куратора...
Сразу вспомнился детский стишок:
"На стене висит программа -
срать не больше килограмма".
А авторы явно перестарались...
Просто свалка старой мебели, которую поленились донести до помойки и свалили зачем-то в музее.
Вы можете искать тут мысль или образ, потаенный замысел или редкое сочетание несочетаемого. Но все проще - что подобрали на свалке, то и выложили.
Посетители, естественно, в восторге.
Нельзя, конечно, сказать, чтоб ничего вообще не было - одна интересная работа все же нашлась.
Но общее ощущение ущербности советского быта 50-60-70-х годов - вот, пожалуй, и всё. Художник, понятно, имеет право видеть и так. Но я вот не помню такого, чтобы мое детство было каким-то ущербным, скорее наоборот. Кто-то умный сказал, "все мы родом из детства". Так что не будь наше детство на самом деле замечательным, с чего бы мы выросли такие глубокомысленные и тонко чувствующие? Должны были ущербные какие-нибудь получиться.
Или наша неизбежная ущербность - это и есть главный посыл выставки?
И главное - это ведь не выставка, не арт-салон, а музей. Художественное осмысление - это замечательно, но музей должен давать в первую очередь пищу для разума, для рассудка, для познания. Как писал Маяковский, "роясь в нынешнем окаменевшем дерьме", неплохо было бы разобрать эту кучу, а не вываливать ее во всей неприглядности - ведь именно в таком старом телевизоре и показали полет Гагарина, и крокодила Гену с Чебурашкой.
Вот не такой был крокодил Гена, и "родился" он за 11 лет до московской олимпиады, то есть никакого отношения одно к другому вообще не имело. Чебурашка и Гена - это из моего детства, а на олимпиаду я уже водку пил. Мелочь? Хренасе, десятилетие жизни потеряли...
Художник имеет право на переосмысление реальности? Конечно! А вот музей на ее искажение права не имеет.
Хотя, как сказал классик, "права не дают, права берут". Ну вот взяли и понесли. В массы.
Друг трудящихся написал 24.03.2019 13:14
И у меня не было выбора - вступать в эти псевдо-организации или не вступать.
Дрищещь ты, совок. Тебе Путин заплатил, ты и дрищешь. Всяя совковая пропаганда существует на путинские денежки, ивсе ваши партии то же самое. Без подпитки Кремля все российские коммуняки давно бы разделили участь остальных коммуняк постсоветского пространства.
Ты тут воняешь на путинские денежки. Других денежек у тебя быть не может.
хахахаха написал 24.03.2019 13:08
Ну ты то гордый свободный член общества, родился и вырос вопреки начальству, так? Пионерского галстука не носил, комсомольцем не был, пил воду из луж. И вот вырос - дрищешь на форумах.
Друг трудящихся написал 24.03.2019 13:02
Типа, если ты в детстве не сидел в колонии и не был побирушкой, то это заслуга дядечек из КПСС. Целиком и полностью.
Это не лечится.
А родом из постсоветской России люди моложе 30 лет. Это для тех, у кого двойка по арифметике.
Если что, Королев, Ландау, Туполев и Курчатов тоже не в совдепии родились. И пионерские галстуки не носили.
хахахаха написал 24.03.2019 12:39
Умный и ущербный - не антонимы. Циолковский был умным, но довольно ущербным.
И главное - все эти люди умерли задолго до появления КПСС. Как можно сравнивать?
Но ни один из них не писал, что детство его было уродливым и ущербным.
Человек, детство которого прошло ущербно, скорее всего, просто не оставит после себя ничего значительного. И советское детство было в целом весьма замечательным, Брежнев говорил, что дети - единственный привилегированный класс в СССР. Чего сегодня Путин сказать, понятно, не может.
Вот и смотрим список великих людей родом из "совка" - и ничего не видим родорм из постсоветской России.
Друг трудящихся написал 24.03.2019 12:27
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Господин Баранов, у всех разные воспоминания о совдепии.
Кабы они у всех были как у Вас, то все бы состояли в коммунистических организациях.
Или хотя бы за них голосовали.
Но вот голосуют за них немногое, а состоящих в них и того меньше.
Поэтому не надо обобщать свои личные воспоминания.
"Глубокомысленный и тонко чувствующий" - это совершенно не обязательно совок. И даже не как правило. Глубина мысли с совковостью никак не связана, а тонкие чувства тем паче. Вот Ломоносов, Менделеев, Аносов, Попов, Бутлеров, Яблочков, Циолковский, Павлов, Миткевич, Тимирязев выросли умными людьми.
Но ведь не благодаря же КПСС? Однозначно.
И даже не благодаря царизму.