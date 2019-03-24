Анатолий Баранов: Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды

Дал комментарий "Свободной прессе".
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Он заявил, что не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах.
«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — рассказал он в интервью телеканалу Ictv.
Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Зеленский является лидером гонки, согласно опросам. Порошенко и Тимошенко оспаривают второе и третье места.
— Все кандидаты пользуются социологией, и опросы населения на Украине говорят, что к окончательной потере Крыма большинство избирателей не готово, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Отсюда и однообразная позиция кандидатов по полуострову — избиратель-то один и тот же. Пройдет время, изменится позиция избирателя — станут иными и программы кандидатов в этом вопросе.
— Говоря о невозможности возвращения Крыма в обозримом будущем, Зеленский проявляет несвойственное украинским политикам здравомыслие. Но оценит ли его электорат?
— Я думаю, Зеленский более других соответствует ожиданиям украинского избирателя, не слишком «завернутого» на политике. Средний избиратель всегда и везде за здравомыслие, но этим словом в разных местах называют разные вещи.
— Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды, причем это ведь украинские власти перевели гражданский конфликт в вооруженное противостояние — никто не хочет вспоминать, что война началась с указа и.о.президента Турчинова, позволяющим использовать против населения тяжелое вооружение — танки, артиллерию и авиацию. Сейчас распропагандированный украинскими спецами гражданин будет просто считаться дезертиром или паникером в лучшем случае. А на войне как на войне. Зеленский не понимает, что на Донбассе не выборы, а война…
— А насколько прав Зеленский по поводу Крыма? Может ли полуостров вернуться в состав Украины в случае смены власти в России?
— Чисто теоретически, если к власти в РФ придет какой-нибудь новый Горбачев, то может и так. Помните, Горбачев вдруг решил возвращать Прибалтике независимость после полувека пребывания в составе СССР. При том, что вся их независимость тогда насчитывала едва 20 лет, с 1920 по 1940-й, а до того таких государств как Эстония или Латвия в природе не существовало. И будущий вопрос Крыма — это в том числе и вопрос о природе власти в России. Если власть в своих решениях, как сегодня, ничем не ограничена и никак не зависит от мнения граждан, то можно ждать в будущем чего угодно — да хоть передачи Смоленска Литве или Петербурга — Швеции. Если же в России наконец-то установится власть, ответственная перед гражданами, то подобные решения будут невозможны в принципе.
— Какие еще политические катаклизмы могли бы помочь Украине восстановиться в границах 2014 года?
— Самый лучший «катаклизм» подобного рода, к сожалению малореальный, это приход к власти в Киеве людей, настроенных вернуться к единому государству с Россией. Тогда крымский вопрос вообще снялся бы сам собой.
Второй позитивный вариант — это распад Украины на несколько независимых территорий, часть из которых будет ориентироваться на восток, и создание конфедерации, в которой окажется и Донбасс. Но Крым в этой конфигурации все равно остается российским. И третий вариант — распад собственно России, но пока что это никак не просматривается, разве что в воспаленных мозгах нескольких украинских политологов, которых и там всерьез никто не воспринимает.
безыдейный написал 24.03.2019 14:27
Никто ничего никуда возвращать не собирался и не собирается.
Суть в том, что районы угледобычи выделились в самостоятельную территорию, все остальные районы того же Донбасса там не были нужны, поэтому оставлены в рамках "Украины" - жить на займах, платя непосильные проценты, и подыхать вялотекущей смертью, как вся "Украина".
Вот и все.
Уже мариупольские метзаводы оказались не нужными, нежизнеспособными в нынешней ситуации (а она длится долго и будет длиться долго), поэтому Мариуполь в ДНР не вошел. Районы угледобычи кое-как жизнеспособны как имеющие сырье (уголь), который воротилы этих районов продают той же Украине.