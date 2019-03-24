Анатолий Баранов: Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды

Дал комментарий "Свободной прессе".

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Он заявил, что не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах.

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — рассказал он в интервью телеканалу Ictv.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Зеленский является лидером гонки, согласно опросам. Порошенко и Тимошенко оспаривают второе и третье места.

— Все кандидаты пользуются социологией, и опросы населения на Украине говорят, что к окончательной потере Крыма большинство избирателей не готово, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Отсюда и однообразная позиция кандидатов по полуострову — избиратель-то один и тот же. Пройдет время, изменится позиция избирателя — станут иными и программы кандидатов в этом вопросе.

— Говоря о невозможности возвращения Крыма в обозримом будущем, Зеленский проявляет несвойственное украинским политикам здравомыслие. Но оценит ли его электорат?

— Я думаю, Зеленский более других соответствует ожиданиям украинского избирателя, не слишком «завернутого» на политике. Средний избиратель всегда и везде за здравомыслие, но этим словом в разных местах называют разные вещи.

— Говоря о Донбассе, Зеленский указывает на необходимо «начать серьезную информационную войну и победить в ней», убедить жителей, что их обманывала российская пропаганда. Насколько это осуществимо?

— Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды, причем это ведь украинские власти перевели гражданский конфликт в вооруженное противостояние — никто не хочет вспоминать, что война началась с указа и.о.президента Турчинова, позволяющим использовать против населения тяжелое вооружение — танки, артиллерию и авиацию. Сейчас распропагандированный украинскими спецами гражданин будет просто считаться дезертиром или паникером в лучшем случае. А на войне как на войне. Зеленский не понимает, что на Донбассе не выборы, а война…

— А насколько прав Зеленский по поводу Крыма? Может ли полуостров вернуться в состав Украины в случае смены власти в России?

— Чисто теоретически, если к власти в РФ придет какой-нибудь новый Горбачев, то может и так. Помните, Горбачев вдруг решил возвращать Прибалтике независимость после полувека пребывания в составе СССР. При том, что вся их независимость тогда насчитывала едва 20 лет, с 1920 по 1940-й, а до того таких государств как Эстония или Латвия в природе не существовало. И будущий вопрос Крыма — это в том числе и вопрос о природе власти в России. Если власть в своих решениях, как сегодня, ничем не ограничена и никак не зависит от мнения граждан, то можно ждать в будущем чего угодно — да хоть передачи Смоленска Литве или Петербурга — Швеции. Если же в России наконец-то установится власть, ответственная перед гражданами, то подобные решения будут невозможны в принципе.

— Какие еще политические катаклизмы могли бы помочь Украине восстановиться в границах 2014 года?

— Самый лучший «катаклизм» подобного рода, к сожалению малореальный, это приход к власти в Киеве людей, настроенных вернуться к единому государству с Россией. Тогда крымский вопрос вообще снялся бы сам собой.

Второй позитивный вариант — это распад Украины на несколько независимых территорий, часть из которых будет ориентироваться на восток, и создание конфедерации, в которой окажется и Донбасс. Но Крым в этой конфигурации все равно остается российским. И третий вариант — распад собственно России, но пока что это никак не просматривается, разве что в воспаленных мозгах нескольких украинских политологов, которых и там всерьез никто не воспринимает.