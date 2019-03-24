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Московский листок

Анатолий Баранов: Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды

Опубликовано 24.03.2019 в разделе комментариев 1

украина война выборы киев
Анатолий Баранов: Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды

Дал комментарий "Свободной прессе".

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Он заявил, что не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах. 

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — рассказал он в интервью телеканалу Ictv.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Зеленский является лидером гонки, согласно опросам. Порошенко и Тимошенко оспаривают второе и третье места.

— Все кандидаты пользуются социологией, и опросы населения на Украине говорят, что к окончательной потере Крыма большинство избирателей не готово, —  считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Отсюда и однообразная позиция кандидатов по полуострову — избиратель-то один и тот же. Пройдет время, изменится позиция избирателя — станут иными и программы кандидатов в этом вопросе.

— Говоря о невозможности возвращения Крыма в обозримом будущем, Зеленский проявляет несвойственное украинским политикам здравомыслие. Но оценит ли его электорат?

—  Я думаю, Зеленский более других соответствует ожиданиям украинского избирателя, не слишком «завернутого» на политике. Средний избиратель всегда и везде за здравомыслие, но этим словом в разных местах называют разные вещи.

— Говоря о Донбассе, Зеленский указывает на необходимо «начать серьезную информационную войну и победить в ней», убедить жителей, что их обманывала российская пропаганда. Насколько это осуществимо?

—  Судьба Донбасса не может быть решена мерами пропаганды и контрпропаганды, причем это ведь украинские власти перевели гражданский конфликт в вооруженное противостояние — никто не хочет вспоминать, что война началась с указа и.о.президента Турчинова, позволяющим использовать против населения тяжелое вооружение — танки, артиллерию и авиацию. Сейчас распропагандированный украинскими спецами гражданин будет просто считаться дезертиром или паникером в лучшем случае. А на войне как на войне. Зеленский не понимает, что на Донбассе не выборы, а война…

 А насколько прав Зеленский по поводу Крыма? Может ли полуостров вернуться в состав Украины в случае смены власти в России?

— Чисто теоретически, если к власти в РФ придет какой-нибудь новый Горбачев, то может и так. Помните, Горбачев вдруг решил возвращать Прибалтике независимость после полувека пребывания в составе СССР. При том, что вся их независимость тогда насчитывала едва 20 лет, с 1920 по 1940-й, а до того таких государств как Эстония или Латвия в природе не существовало. И будущий вопрос Крыма — это в том числе и вопрос о природе власти в России. Если власть в своих решениях, как сегодня, ничем не ограничена и никак не зависит от мнения граждан, то можно ждать в будущем чего угодно — да хоть передачи Смоленска Литве или Петербурга — Швеции. Если же в России наконец-то установится власть, ответственная перед гражданами, то подобные решения будут невозможны в принципе.

— Какие еще политические катаклизмы могли бы помочь Украине восстановиться в границах 2014 года?

—  Самый лучший «катаклизм» подобного рода, к сожалению малореальный, это приход к власти в Киеве людей, настроенных вернуться к единому государству с Россией. Тогда крымский вопрос вообще снялся бы сам собой.

Второй позитивный вариант — это распад Украины на несколько независимых территорий, часть из которых будет ориентироваться на восток, и создание конфедерации, в которой окажется и Донбасс. Но Крым в этой конфигурации все равно остается российским. И третий вариант — распад собственно России, но пока что это никак не просматривается, разве что в воспаленных мозгах нескольких украинских политологов, которых и там всерьез никто не воспринимает.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вопрос уже решен
безыдейный написал 24.03.2019 14:27
Все вопросы порешали в 2014, а сейчас происходит пропагандистская тягомотина постфактум.
Никто ничего никуда возвращать не собирался и не собирается.
Суть в том, что районы угледобычи выделились в самостоятельную территорию, все остальные районы того же Донбасса там не были нужны, поэтому оставлены в рамках "Украины" - жить на займах, платя непосильные проценты, и подыхать вялотекущей смертью, как вся "Украина".
Вот и все.
Уже мариупольские метзаводы оказались не нужными, нежизнеспособными в нынешней ситуации (а она длится долго и будет длиться долго), поэтому Мариуполь в ДНР не вошел. Районы угледобычи кое-как жизнеспособны как имеющие сырье (уголь), который воротилы этих районов продают той же Украине.
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