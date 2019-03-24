Сегодня ушел из жизни Сергей Биец

Вечная память лидеру Революционной Рабочей Партии Сергею Бийцу. Он скончался сегодня, от тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся, не привлекая чужого внимания - о его недуге мало кто знал.

Официальных некрологов будет ещё немало, но напишу от себя. Почти четверть века мы двигались рука об руку в российском коммунистическом движении, потом наши пути кардинальным образом разошлись и в политическом отношении, и в личном. 5 лет назад РРП участвовала в создании ОКП, два года была составной частью нашей партии, затем мы с Сергеем и частью его ребят расстались. Сейчас бессмысленно обсуждать, кто был прав, а кто нет, да и всё теряет смысл перед трагедией человеческого ухода. Мы с Бийцом никогда не были друзьями, но всегда оставались товарищами по комдвижению.

К моему большому удивлению, в последнее время Сергей стремился к общению с нами, после длинной холодной паузы. Теперь понимаю, попрощаться хотел, видимо, чувствовал, что осталось недолго. Наладить нормальные отношения мы так и не успели, а жаль.

Вечная память тебе, товарищ.

Редакция ФОРУМа.мск присоединяется к соболезнованиям.