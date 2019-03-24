Покушение на жизнь Николаса Мадуро раскрыто, Гуайдо и империализм причастны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрушил план лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя в конце января временным руководителем страны, который собирался его убить. Об этом Мадуро заявил, выступая перед своими сторонниками, сообщает издание El Comercio.

Президент Венесуэлы также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торрес Гомеса с возможным покушением на свое убийство, запланированное Гуаидо. По словам министра связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригеса, Гомес может быть связан с партией Гуаидо «Народная воля».

«Американский империализм хочет убить меня. Мы разрушили план, которым лично руководила дьявольская марионетка, чтобы убить меня», — отметил лидер Боливарианской Республики, подчеркнув, что у оппозиции не получается захватить власть из-за того, что действующих руководителей «защищает Бог».

«Дьявольской марионеткой» Мадуро несколько раз назвал своего политического противника Гуаидо. Несколькими днями ранее, 22 марта, Гуаидо объявил о подготовке операции по захвату власти в Венесуэле. Она будет проводится его сторонниками и будет называться «Свобода». Это произошло после задержания руководителя его аппарата Роберто Морреро, которого подозревают в участии в предполагаемой террористической группе, которая планировала нападения на высокопоставленных республиканских политиков.

Отметим, что покушения на жизнь президента Венесуэлы сейчас более чем вероятны - в цепи диверсий и прочего вредительства возглавляемой Гайдо фронды. Марионеток империализма США уже не останавливают даже детские жизни в обесточенных ими больницах: Гуайдо должен прийти к власти любой ценой...

Напомним, национальной корпорацией по электроэнергии Венесуэлы 9 марта было заявлено, что на крупнейшей гидроэлектростанции страны произошла диверсия. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света, передает ТАСС. "Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками-империалистами", - сообщил телеканал Telesur.

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