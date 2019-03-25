Юрию Мухину - 70

В 1994 году я прочёл первую книгу Юрия Мухина – «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно».

Формулы прямой, неотвратимой и эффективной ответственности избранных управлять страной перед самой страной – в этой книге ещё не было.

Как говорил Владимир Маяковский: «Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи; с другой стороны, первая работа всегда «свежее», так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни».

«Вещь» была по-настоящему крепкой – без кавычек. (Публицистический опыт автор, впрочем, копил с «правдинских» и «огоньковских» публикаций перестроечных лет. Тех самых, когда авторы и читатели стремительно и, что называется, обвально глупели – но не все.) И в моём восприятии она осталось действительно «свежее» последующих мухинских книг. Но крепости в последующих прибавилось.

Когда 22 марта с.г. я услышал от одного из поздравляющих Юрия Игнатьевича с 70-летием про «Путешествие…»: «Она разделила мою жизнь на «до» и «после» – я очень этим точным словам обрадовался. И очень мало удивился.

Для меня это же было столь очевидно, что даже формулировки такой не требовало. Ведь всё прочее из области *науки управлять людьми*, наперебой предлагаемое другими, было в лучших случаях на голову ниже. Хотя во второй половине 80-х и в 90-х на эту тему не высказывался только особо ленивый. И позже, и сейчас; а уж что ждёт в скором будущем…

А вскоре после первой книги появилась газета «Дуэль». Появилась и двинулась в народ (в народы) знаменитая, всем, без преувеличения, известная идея-формула прямой ответственности власти перед народом http://zaotvet.info/aim. (Не верьте, если кто-то скажет, что не знает этой формулы, что первый раз о ней слышит: это лукавство, и уже очень-очень давно!) Смягчённая, как может показаться, в сравнении с первоначальной идеей «суда народа» – а на самом деле расширенная и уточнённая до идеи оценки власти народом. На первый план выведена возможность награждения народом тех, кого он избрал управлять страной, а не пресловутой их «посадки» – что правильно по сути. (В том числе и во времена, когда о возможности награждения народом текущего состава власти вряд ли кто-то скажет даже за большое вознаграждение.)

«Дуэль», неким образом «запрещённую на территории Российской Федерации», я вспоминаю с огромной благодарностью и гордостью. И называю супергазетой.

Идея еженедельного издания, формируемого самими читателями, издания, предельно открытого для полемики, без боязни всевозможных крайностей/небесспорностей – опередила время. «Дуэль» – и только «Дуэль» – предвосхитила современную форумно-сетевую публицистику с возможностью сколь угодно оперативных ответов – в комментариях, во встречных или дополняющих текстах. Разумеется, возможности информообмена несопоставимы, хранения и поиска информации – тоже, но принцип один. Тем выше честь, тем больше былая удача!

Если бы ещё принципом «не бойся сказать глупость» (неизвестная и неразряженная мина опасней!) декларируемым в «Дуэли» – сейчас, мягко говоря, не злоупотребляли (в том числе совершенно сознательно) – желать лучшего было бы просто невозможно.

Так что на вопрос, возможна ли сейчас газета, подобная «Дуэли», ответ дала история: мы живём внутри такой газеты. И большинство из нас редкий день не заходит в неё.

Идея такой газеты была таким же простым и мощным новаторством Юрия Игнатьевича, как идея ответственности власти и то, частным случаем такая ответственность является – идеей делократии.

Делократия выглядит как метод организации управления разнообразными процессами, что верно – но понимающими уже определяется как *мировоззрение*. Если угодно – как новый *исторический материализм*, не отягощённый схоластикой и произвольными установками, которые история упорно не подтверждает. (Скажем, догмой особой прогрессивности пролетариата в сравнении со всеми остальными.)

Помню тринадцатилетнюю (между прочим! – немалый срок) историю Армии Воли Народа, разделившей судьбу «Дуэли», – с учредительной конференции 1997 года и раньше. Чего в этом тринадцатилетии не было: от первых избирательных кампаний (Андрея Паршева в 2003-м, Олега Шенина в 2007-м) – до первого приговора, когда в 2009-м Юрий Игнатьевич был награждён двумя годами условно по 280-й.

Но обо всём сразу (и не сразу) не расскажешь и даже вкратце не перечислишь.

Поэтому основные идеи, которые Юрий Игнатьевич проводил и проводит в своих книгах и видеофильмах, статьях и видеоинтервью, необходимо напомнить так, как перечислены они на его личном сайте http://www.ymuhin.ru :

• Делократия: любой труд в производственной или непроизводственной сфере должен оцениваться не начальником исполнителя этого труда, а исключительно потребителем;

• первый президент России Б. Н. Ельцин умер в 1996 году, и до 2007 года его замещал двойник или двойники;

• польские офицеры в Катыни были убиты немецкими оккупантами в 1941 году;

• одной из главных причин значительных потерь РККА в летней кампании 1941 году было отсутствие современной связи в советских войсках, в отличие от вермахта;

• И. В. Сталин был убит, как минимум, неоказанием помощи при инсульте, а Л. П. Берия застрелен без суда и следствия в результате заговора Н. С. Хрущёва и ряда близких к нему лиц;

• Культ личности Сталина был создан партийной номенклатурой в собственных же интересах. Культ личности основывался на личном авторитете Сталина, заработанным его умом и трудолюбием.

• репрессии, происходившие при непосредственном участии Сталина и Берии, были обоснованы (вопрос, главным образом, рассмотрен в книге «Убийство Сталина и Берия»);

• Сталин стремился к отстранению коммунистической партии от власти и превращению её в общественную организацию духовно-воспитательного типа, наподобие церкви (духовного ордена);

• приказ о приведении войск в полную боевую готовность перед германским нападением был отдан Сталиным своевременно – 18 июня 1941 г., однако саботирован генералитетом;

• Т. Д. Лысенко был прав во всех основных положениях своей теории, а его противники были псевдонаучными шарлатанами;

• основной причиной голодомора на Украине и Кубани было уничтожение тяглового скота (волов) самими крестьянами в процессе коллективизации;

• спецслужбы разных стран в процессе многолетней коррупции и отсутствии должного контроля склонны к превращению в антигосударственные криминальные образования; в частности, теракт 11 сентября 2001 года в США, проведённый, как утверждает Мухин, ЦРУ США;

• американцы никогда не высаживались на Луну в рамках программы «Аполлон»; СССР не стал развенчивать эту аферу предположительно потому, что в ответ ЦРУ раскрыло бы информацию о неблаговидной роли КГБ СССР в деле устранения Сталина и Берии;

• качество подготовки кадровых военных до Великой Отечественной войны было низким, и это, в значительной степени, предопределило поражения и излишние потери на протяжении всей войны;

• Бога не существует, однако у всех живых существ имеется «Дух» — основа животного мышления, а у человека, кроме того, Душа — основа человеческой сущности, оба явления материальны, предположительно полевой структуры; «Дух» угасает вместе с прекращением окислительного обмена веществ, «душа» остаётся существовать отдельно от трупа на неопределённо долгое время; посмертное бытие души определяется тем, смог ли данный человек при жизни возвыситься над животными инстинктами или нет;

• одним из главных виновников Второй мировой войны (если не самым главным) является Польша – традиционно захватническая и антирусская политика польских правящих кругов, подстрекаемых Великобританией, послужила главным катализатором начала войны; нынешняя политика Польши также проводится в рамках этой концепции;

• победы немецких лётчиков-асов во время Второй мировой войны по большей части сфальсифицированы пропагандой Геббельса и самими лётчиками;

• ставятся под сомнение масштабы Холокоста, развивается идея об искусственной провокации антисемитизма в разных странах сионистами, чтобы ускорить отъезд евреев в Израиль, а также сотрудничество в этих целях с Гитлером;

• самолёт Боинг-747 рейса «KAL-007» был сбит 1 сентября 1983 года не советскими ПВО, а американским истребителем, не над заливом Анива, а в районе Ниигаты. СССР, имея на руках доказательства этого, не выступил с обвинениями в адрес США предположительно потому, что в ответ ЦРУ раскрыло бы информацию о неблаговидной роли КГБ СССР в деле устранения Сталина и Берии.

На все, можно сказать, вкусы и интересы диапазон тем. Но важней то, что бесполезных для настоящего и будущего и, в общем, бесполезных даже для прошлого тем а-ля «была ли рыжа борода Барбароссы» (В. Маяковский) среди них не видно. По крайней мере для тех, кто способен увидеть разницу.

А вот какие темы сам Юрий Игнатьевич считает самыми главными своими темами?

На втором месте – теория управления людьми. А на первом – гипотеза об образовании жизни и о бессмертии человека после смерти его тела (книга «Не надейся – не умрешь! Евангелие атеиста»).

Считать это тему самой интересной или нет, да и вообще интересной – дело каждого. Но в любом случае: читать на подобные темы что бы то ни было (т.е. практически всё), настоенное на шаманствах, столоверчениях, просветлениях, озарениях плюс т.н. личном мистическом/религиозном опыте (который хорош лишь тем, что о нём не поспоришь с его надыбавшим) – тратить время на заведомое вождение читающего за нос. Тысячелетними кругами. (Отсюда и возможность автоматического отторжения темы.)

А Юрий Игнатьевич – по-видимому, он один – и в такой теме честен, ибо абсолютно материалистичен и рационален. Поэтому абсолютно же не призывает (и даже не советует) во что бы то ни было уверовать. (Характерно, что афоризм Станислава Ежи Леца: «Одним и тем же мозгом мыслить и верить?!» он приводит как пример настоящей философии, в отличие от нагромождения «снятий-надеваний сущностей» и т.п.)

Возвращаясь же к тому, с чего начал: к книгам юбиляра – хочу назвать ещё одну. Потому, что она, с моей точки зрения, тоже из тех, что способны разделить жизнь на «до» и «после».

Вышла в свет она в том же 2009-м, и если её название – «СССР – потерянный рай» – покажется вам слишком пафосным, не верьте первому впечатлению. Название – три слова, книга – полтысячи страниц. Об СССР глазами выдающегося инженера, производственника (второй человек на Ермаковском заводе ферросплавов) – глазами, умом и руками.

Кто прочтёт – станет неуязвим для тысячеликой повседневной антисоветчины, которая даже при самых благоприятных исторических сценариях ещё долго будет лезть из каждого утюга. И убедится, что сантиментов и слезливого преувеличения в названии этой книги нет.