Думаки гордятся статусом сырьевой империи: незаменимостью Путинской России

Россия действительно является «одним из крупнейших в мире владельцев запасов нефти и газа и их поставщиком», и представить мировой рынок энергоресурсов без участия России довольно трудно. Так депутат Игорь Ананских прокомментировал слова генсека Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о роли России в развитии международной энергетики.

Ранее 24 марта Фрай заявил, что Россия является и всегда будет являться энергетической сверхдержавой, богатой природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Ананских согласился со словами генсека МИРЭС и выразил уверенность, что Россия останется лидером в энергетической сфере.

От редакции: Только вот сверхдержава там лишнее слово - сырьевой придаток империализма автоматически лишается статуса сверхдержавы. Дословно цитируем думака: "Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны." Нашли, чем гордиться! Представить вам, паразитам, трудно? А СССР вам представить не трудно? Это сейчас РФ поставляет большую часть добываемой нефти (54%) за рубеж, а вот в СССР это были всего 19% (при этом, в основном, соцстранам - не далее ГДР) - при том что нефти и газа тогда добывалось гораздо больше. Вот так.

А эти избранники всенародные уже десятилетиями жуют довольно, как коровы, жвачку, подброшенную Чубайсом - очень хотели зваться империей, от реформ обозлились, ну так давайте нефтью и газом торговать направо и налево, свою индустрию медленно искоренять, обескровливать тарифами - и гордиться тем, что сидим на больших запасах! Мы - сырьевая империя, бойтесь нашего гнева, не будем вам поставлять нефть да газ, как Украине (например)! Это ж какая честь для сверхдержавы недавней, ей-богу - продавать нефть и газ развитым индустриям!

Мы незаменимы как доноры - с нами считаются! Кстати, некоторые эти индустрии и выросли-то на наших глазах только благодаря нашему газу и нефти, которые до контрреволюции туда поставляться не могли принципиально - китайская и турецкая, например. А как кончатся нефть да газ - сразу перейдём на стадию феодализма, рабовладения и каннибализма - тоже не худшее будущее по меркам путинской стабильности. Вот про это думакам надо бы сделать доклад, как они видят сие "цивилизованное будущее" России в контексте мировой энергетической безопасности...

Д.Ч.

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