Дети-инвалиды для наследницы Назар-бая Дариги просто уроды

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами». Об этом сообщает URA.ru. В сети всплыло видео, на котором Назарбаева предлагает водить детей на экскурсии в детские дома, интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели результат «непродуманной половой жизни».

«И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пусть смотрят», — добавила Назарбаева. Она подчеркнула, что такие методы помогут лучше воспитать подростков чем «десятки часов, потраченные на разговоры и лекции».

Ранее сообщалось, что дочь Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана. И как часть плана укрепления династии Назар-бая во власти экс-советской республики, Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 23 марта. Токаев также подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нурсултан.

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