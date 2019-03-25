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Московский листок

В Хасавюрте не могут выяснить причину массового отравления, подозревают воду

Опубликовано 25.03.2019 в разделе комментариев 0

вода здоровье дагестан
В Хасавюрте не могут выяснить причину массового отравления, подозревают воду

Количество госпитализированных в городе Хасавюрт в Дагестане, где произошло массовое отравление, выросло до 104 человек, передает ТАСС. "На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции", - рассказала агентству представитель пресс-службы республиканского министерства здравоохранения Залина Муртазалиева. 

По ее словам, состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести. Как отмечается, в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы. Накануне в администрации Хасавюрта сообщали, что зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией, в больнице города находились 89 человек. 

Минздрав региона призывает жителей Хасавюрта до завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции соблюдать меры предосторожности - употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, а также использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду. 

Роспотребнадзором на месте организован комплекс противоэпидемических мероприятий. "Произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды для проведения бактериологического и вирусологического исследования на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в Хасавюрте осложнилась. 

В субботу под руководством председателя правительства Дагестана Артема Здунова состоялось заседание оперативного штаба по локализации вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией в Хасавюрте. Специалисты сейчас устанавливают источник загрязнения воды в Хасавюрте. 

Руководитель аппарата администрации Хасавюрта Султан Абдуралимов заявил журналистам, что вспышки инфекции в город нет, ситуация находится под контролем. Как он отметил, это количество поступивших в больницы с начала марта. Что касается причины острой кишечной инфекции, то она неизвестна, сообщил Абдуралимов. По его словам, вероятной причиной питьевую воду нельзя называть, "есть ряд других факторов". 

По данным Минздрава Дагестана, в Хасавюрт для помощи коллегам выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней вместе с главным врачом учреждения. Расследованиям причин заболевания острой кишечной инфекцией занимаются специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, в начале марта 22 ребенка и двое взрослых попали в больницу из-за отравления в детском саду в селе Советское Магарамкентского района Дагестана. Следственный комитет России по республике возбудил уголовное дело по данному факту. В рамках проверки были изъяты посуда, продукты и некоторые документы. 

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