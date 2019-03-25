20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия сша война рф Сегодня - 20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия. Происшедшее казалось страшным сном, наваждением, чьей-то злой и извращённой фантазией.



Ровно 20 лет назад ваша покорная слуга, как и вся фракция КПРФ, голосовала за разрыв дипломатических отношений с США. Разрыва не случилось, но все иллюзии относительно милого, пушистого и дружественного нам Запада, настойчиво вдалбливавшиеся российскому народу полтора десятка лет, растаяли в одно мгновение. Фашистская гидра, обезглавленная в Европе за полвека до 24 марта 1999 г., вновь отрастила голову и лизнула крови.



После голосования в Госдуме я поехала к американскому посольству на Новинском бульваре, где к тому времени собралась вся граждански активная Москва. Осаждала американское представительство и шумная ватага моих товарищей по РКСМ - на несколько дней мы, можно сказать, поселились у посольства, фасад которого к исходу первого дня был залит красками, яйцами, фекалиями и молоком. В этот же день состоялся исторический обстрел посольства из гранатомёта "Муха" неизвестными из двух легковушек - так получилось, что единственными, кто запечатлел обстрел на камеру, оказались не вездесущие корреспонденты федеральных телеканалов, а наши тульские комсомольцы Покатаев с Тарадеевым. Как говорится, оказались в нужное время в нужном месте.



Весь день нас осаждали эти самые телеканалы, желавшие купить эту самую плёнку, а мы их с наслаждением посылали, мол, самим пригодится в хозяйстве. Заклинания, мол, это эксклюзив, уникальный материал, мы оставили без внимания. Самую крупную сумму нам предложило НТВ - в какой-то момент мы даже заколебались, а не толкнуть ли, действительно, эксклюзивчик - на предложенные нам деньги можно было провести съезд комсомола и год жить припеваючи. Но наш лидер Игорь Маляров, быстро пресёк колебания, объяснив, что по этой пленке правоохранительные органы будут вычислять стрелявших, а нам тут помогать в их поимке совсем не с руки. В общем, после длительных переговоров НТВ было послано на+уй.



Одного из стрелявших, кстати, потом таки поймали и без нашей помощи. Он оказался человеком исключительно мирной профессии - скульптором, однако ради залпа по мереканскому гнезду вместе с приятелем угнал ментовскую (!) тачку - одна из двух легковушек оказалась принадлежащей какому-то милицейскому чину. Чувак, между прочим, оттрубил на зоне 6,5 лет, но друга так и не выдал - второго стрелка так и не нашли.



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