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Московский листок

20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия

Опубликовано 25.03.2019 автором в разделе комментариев 3

сша война рф
20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия

Сегодня - 20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия. Происшедшее казалось страшным сном, наваждением, чьей-то злой и извращённой фантазией. 

Ровно 20 лет назад ваша покорная слуга, как и вся фракция КПРФ, голосовала за разрыв дипломатических отношений с США. Разрыва не случилось, но все иллюзии относительно милого, пушистого и дружественного нам Запада, настойчиво вдалбливавшиеся российскому народу полтора десятка лет, растаяли в одно мгновение. Фашистская гидра, обезглавленная в Европе за полвека до 24 марта 1999 г., вновь отрастила голову и лизнула крови. 

После голосования в Госдуме я поехала к американскому посольству на Новинском бульваре, где к тому времени собралась вся граждански активная Москва. Осаждала американское представительство и шумная ватага моих товарищей по РКСМ   -   на несколько дней мы, можно сказать, поселились у посольства, фасад которого к исходу первого дня был залит красками, яйцами, фекалиями и молоком. В этот же день состоялся исторический обстрел посольства из гранатомёта "Муха" неизвестными из двух легковушек   -   так получилось, что единственными, кто запечатлел обстрел на камеру, оказались не вездесущие корреспонденты федеральных телеканалов, а наши тульские комсомольцы Покатаев с Тарадеевым. Как говорится, оказались в нужное время в нужном месте.  

Весь день нас осаждали эти самые телеканалы, желавшие купить эту самую плёнку, а мы их с наслаждением посылали, мол, самим пригодится в хозяйстве. Заклинания, мол, это эксклюзив, уникальный материал, мы оставили без внимания. Самую крупную сумму нам предложило НТВ   -   в какой-то момент мы даже заколебались, а не толкнуть ли, действительно, эксклюзивчик   -   на предложенные нам деньги можно было провести съезд комсомола и год жить припеваючи. Но наш лидер Игорь Маляров, быстро пресёк колебания, объяснив, что по этой пленке правоохранительные органы будут вычислять стрелявших, а нам тут помогать в их поимке совсем не с руки. В общем, после длительных переговоров НТВ было послано на+уй.  

Одного из стрелявших, кстати, потом таки поймали и без нашей помощи. Он оказался человеком исключительно мирной профессии   -   скульптором, однако ради залпа по мереканскому гнезду вместе с приятелем угнал ментовскую (!) тачку   -   одна из двух легковушек оказалась принадлежащей какому-то милицейскому чину. Чувак, между прочим, оттрубил на зоне 6,5 лет, но друга так и не выдал   -   второго стрелка так и не нашли.



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Всего комментариев к статье: 3
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Молодцы стрелки
Кто знал? написал 25.03.2019 09:26
Молодец, Даша. Только в России об этом никто не знал. И сейчас не знают. Бузить при Емеле под пиндосовской оккупацией было и сейчас нельзя.
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Загонову
Неа написал 25.03.2019 09:17
Неа. У бандитского погоняла Ленина другие кликухи. Звали его Сидоренко Владимир Иванович. Не знали? Иванович - посмотрите дипломчик (однако, юрфака, там исправлено лично ручкой "Ильича" на Ильич - маскировался от полиции). Сидоренко - тоже маскировка, сосед сожительствовал с его мамой при отъездах Ильи Ульянова. Только по ранним фото Ленина - типичный калмык породы. По прабабке еврейке принявший ее фамилию ЛеВин (Леви), для маскировки придумавший душещипательную историю, что так любит расстрелянных рабочих ленских приисков.
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(без названия)
Александр Загонов 4 написал 25.03.2019 08:47
По сравнению с Лениным!
Ленин придумал теорию по которой украл все, якобы рабочим отдать, детям, крестьянам, а на самом деле просто украл и начал воплощать идиотские теории в жизнь. Из-за дебильности, идиотизма, дегенератизма, да и просто нейросифилиса, погибли миллионы людей. Страна впала в варварство невиданное.
Вы напоминаете женщин, да-да, обычных девушек-девочек-женщин господа ленинисты. Женское начало заставляет их паразитировать, включают обольщение, то есть обман, и затем ждут удобного случая, чтоб всадить жало по самое не могу и паразитировать всю оставшуюся жизнь. Так и вы, врете, стравливаете, обещаете, подставляете, изгаляетесь в умничанье и ждете удобного случая, чтоб воткнуть жало в народ и затем паразитировать.
Но вы не женщины, ибо она может предъявить миру доказательства своего поведения, а именно размножение, как смысл бытия. А вы? Что вы можете сообщить, что поведать, и тогда вы начинаете убивать, переписывать историю, сажать людей в психушки, отвлекать войнами и нацизмом.
Где хоть один пример успешного ленинского общества!!!!
Прошло более ста лет, а результат этого идиотизма неистребим поныне.
Ленин это бандитское погоняло. У него есть имя и фамилия Ульянов Владимир. Кстати, Анатолию Баранову нужно погоняло - Жанаозенин в самый раз, как влитой.
И надо сменить риторику, ибо с погонялом придет и роль в мире, а именно Не Бывает Социализма, быват только капитализм, пещерный как в СССР, бандитский как сейчас в Рашке, левый как в Швеции и т. далее.
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