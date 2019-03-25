В Польше пойман прятавшийся от следствия совладелец "Зимней вишни" Вишневский

В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет. Выловили того самого, давно осевшего в Австралии футбольного мецената сибирского происхождения, который прибыли от "Зимней вишни" пускал на благотворительность в Австралии. И много ещё чего интересного там делал, был наилучшим налогоплательщиком - персонаж демонстрирует облик не просто новорусского буржуа, но всего правящего класса.

Ведомство решает вопрос о его экстрадиции. Сообщается, что Вишневский является подозреваемым по статье 291 УК (дача взятки).

Ранее Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск.

Напомним, ровно год назад, сразу после перевыборов Путина, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.

В Кемерово тогда проходили серьзные массовые протесты с тебованиями смены местной и федеральной власти. Ситуация накалилась настолько, что Путин прилетел возложить букетик к стихийному мемориалу, усыпанному мягкими игрушками и цветами. Этот район Кемерово перед этим силы ФСБ и ФСО зачистили на несколько кварталов, чтобы гнев масс не выплеснулся на государя. И именно ему адресовал свои первые извинения тогдашний ветеран-губернатор Тулеев:

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", - цитирует Тулеева пресс-служба Кремля.

Кроме того, он раскритиковал жителей Кемерова, которые вышли на стихийный митинг и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию" в регионе. "Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев.

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