В Москве, оказывается, нечем дышать

Сервис «Яндекс.Недвижимость» провел исследование и назвал московские районы с самым чистым и загрязненным воздухом. Текст исследования опубликован в блоге компании.

По данным исследователей, в 2018 году самым загазованным районом стало Садовое кольцо с худшими показателями на Таганской площади и на Якиманке.

Плохие показатели продемонстрировал Красногорск: после того, как рядом с ним построили «Крокус Сити Холл», там образуются постоянные пробки, и воздух не спасает даже большой парк рядом.

Согласно материалам исследования сервиса «Яндекс.Недвижимость», в топе-10 районов Москвы с самым чистым воздухом оказались также: Некрасовка, Восточный, Северный, Ново-Переделкино, Куркино, Метрогородок, Косино-Ухтомский.

Особенных открытий нет, конечно, кроме одной важной детали - основным источником загрязнения воздуха в Москве и окрестностях являются автомобили. Промышленные выбросы куда-то исчезли... Хотя ясно, куда - нет больше промышленности в Москве и ближнем Подмосковье, одни мега-центры и сити-моллы.

Обидно, промышленность уничтожили, а дышать все равно нечем... И онкология молодеет и растет.

Хотя нефтеперегонный завод в Капотне не уничтожили, работает со страшной силой. Но почему-то район Капотни хоть и считается загрязненным, но не в лидерах. Хотя там просто дышать нечем. Да и ведь весь бензин, который сгорает и отравляет воздух в центре Москвы и до самых до окраин, как раз и производится в Капотне. А почему-то не так все отравляет как он же, но в других местах.

Почему воздух чище в Некрасовке или Куркине - понятно. Хотя если глянуть на утренние пробки на въезде в узкое горлышко улицы Свободы, возникают сомнения в точности исследования.

Но логика исследования понятна, тем более, что проводит его структура по недвижимости - "вон из Москвы", в новые районы массовой застройки за МКАД. Свежий воздух и все такое...

А.Б.