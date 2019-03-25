У морпехов Дяди Сэма что-то взорвалось в Японии

Взрыв произошёл на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной на японском острове Окинава. Об этом информирует NHK. По данным телеканала, взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в японском Наго на острове Окинава местные жители провели сидячую акцию протеста на дороге, которая ведёт к строящейся военной базе США.

Власти Японии планируют перебросить на новый объект в Наго группировку морских пехотинцев США, которые сейчас находятся на базе Футенма в городе Гинован.

Напомним, на японском острове Окинава в феврале прошел референдум, посвященный строительству новой военной базы США. 70% островитян высказались против передислокации авиабазы американской морской пехоты из города Гинована в малонаселенный район Хеноко в северо-восточной части острова.

Явка на референдум составила 52,4%, сообщает Japan Times. Волеизъявление граждан считается легитимным при прохождении порога в 50%.

Правда, референдум все равно не имеет юридической силы. В японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать его результаты и продолжат строительство базы, начатое в декабре прошлого года.

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