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Московский листок

У морпехов Дяди Сэма что-то взорвалось в Японии

Опубликовано 25.03.2019 в разделе комментариев 2

У морпехов Дяди Сэма что-то взорвалось в Японии

Взрыв произошёл на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной на японском острове Окинава. Об этом информирует NHK. По данным телеканала, взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в японском Наго на острове Окинава местные жители провели сидячую акцию протеста на дороге, которая ведёт к строящейся военной базе США.

Власти Японии планируют перебросить на новый объект в Наго группировку морских пехотинцев США, которые сейчас находятся на базе Футенма в городе Гинован.

Напомним, на японском острове Окинава в феврале прошел референдум, посвященный строительству новой военной базы США. 70% островитян высказались против передислокации авиабазы американской морской пехоты из города Гинована в малонаселенный район Хеноко в северо-восточной части острова. 

Явка на референдум составила 52,4%, сообщает Japan Times. Волеизъявление граждан считается легитимным при прохождении порога в 50%. 

Правда, референдум все равно не имеет юридической силы. В японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать его результаты и продолжат строительство базы, начатое в декабре прошлого года.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 25.03.2019 10:02
Нет худа без добра. Помпео собственноручно засунул вглубь амбиции Абэ.
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Пришлось взорвать.
Строим новую базу написал 25.03.2019 09:31
Самурайские жолнежи газовый баллон тырили у пиндосов. Не повезло.
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