Государственная пропаганда царизма в Историческом музее была усилена провокаторами

Группа неизвестных повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее в Москве, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей музея Марию Лемигову.

"Группа неизвестных повесила изображение императрицы Александры Федоровны рядом с экспозицией, посвященной царской семье. Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину. Впоследствии при плановом осмотре экспозиции картина была обнаружена и снята", - сказала она.

Экспозиция "Николай II. Семья и престол", приуроченная к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора, открылась в музее в ноябре. В выставке, которая продлится до 15 апреля 2019 года, представлены живописные портреты Николая II и Александры Федоровны работы Генриха Манизера и Александра Маковского, серия акварелей Николая Каразина, Адольфа Шарлеманя.

Государственный исторический музей (ГИМ) - крупнейший национальный исторический музей России. Он был основан в 1872 году. Здание музея, расположенное на Красной площади Москвы, было построено в 1875 году.

- Царизм насаждается, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - с завидным упорством, причём насаждается непосредственно правящим классом. Непонятно только, в чём тут была провокация? Цари, царицы... Вспомним, сколько было при спонсорстве Роснефти проведено выставок в Манеже, посвящённых династиям Романовых и Рюриковичей? А это всё зона Красной площади, центр столицы. Там же - без совещаний с москвичами и гражданами РФ (территория-то федеральная, причём охраняемая ЮНЕСКО), - стела революционных мыслителей в Александровском саду превращена в стелу 400-летия Дома Романовых. А вы вспомните там же, в Манеже за последние 20 лет хоть одну выставку, посвящённую Советской власти или хотя бы народным восстаниям против власти тех самых Романовых - посвящённую Разину, Пугачёву? Нет, правящий класс пропагандирует монархию и конкретно ту самую монархию, которая и выронила Россию в 1917-м из своих трясущихся рук - "страстотерпца" Николая Вторыя и его незабвенную семью, поголовно канонизированную. Кстати, внутри самого Кремля правящие наши без пяти минут монархи-силовигархи - уже решили реставрировать, то есть отстроить заново Чудов монастырь. Стены музея Ленина, конечно же, давно осквернены выставками монархического толка, и никто из нынешних кремлёвских культур-треггеров не интересуется вывезенными оттуда экспонатами - простреленной при покушении Каплан одеждой Ленина, его рукописями, личными вещами, зато вот монархический фетишизм нынче в моде, Россию пытаются представить исключительно как страну царей и рабов, но не бунтов и революций. Что ж, представляйте, господа, пока что на вашей площади праздник: само пространство у Красной площади, Манежная и площадь Революции - измельчено, превращено в ярмарочную сутолоку. Как тут не уверовать в конкретность любой формационной реставрации? Сползли через капитализм почти к царизму - так вот и современный социалистический город обернулся к туристу и москвичу примерно тем же старческим лицом, которое в грязи торга Охотного Ряда, имелось до революции и медленно растворялось в 1920-х - например, в романе "Перед прыжком" Дмитрия Ерёмина, о самом начале НЭПа, опасана вполне ещё та, приромановская Москва - которую всеми силами пытается если не прямо отреставрировать в точности, то картонно изобразить Собянин...

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