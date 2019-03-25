Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Учительница на Алтае - больше чем купальщица-моржиха!

Опубликовано 25.03.2019 в разделе комментариев 0

школа алтай мораль моржи
Учительница на Алтае - больше чем купальщица-моржиха!

Барнаульскую учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову, которую раскритиковали в родной школе за фотографию в вечернем платье, вынудили уволиться. На «Первом канале» вышел выпуск передачи «Человек и закон», в котором рассказали о скандальной истории.

Напомним, потерпевшая учительница является любительницей зимнего плавания. В день, когда было сделано «провокационное» фото, проходил очередной заплыв участников клуба «Белые медведи». После него моржи решили сделать фотографию в купальниках, но Татьяна надела платье. Именно ее фото и не понравилось некоторым родителям ее учеников. Об этом узнала директор школы, которая посчитала поведение педагога непристойным, заявив, что это «пятно на репутации школы». Женщину уволили, но за нее вступились остальные родители. В должности она была восстановлена, да только «пресса» со стороны руководства она не выдержала. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию. 

Ведущая передачи «Человек и закон» была возмущена действиями руководства школы: 

«Это кем же нужно быть, чтобы углядеть в таких снимках эротику?»

Отметим, что год назад аналогичная история в Сибири уже имела место быть, в июне. Флешмоб, организованный пабликом "Омбудсмен образования" в социальной сети "ВКонтакте" в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, уволившейся из школы из-за скандала вокруг ее фотосессии в купальнике. 

"Фотосессия была не интимная, а весьма обычная, - подчеркивают инициаторы флешмоба. - Учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых как и другие граждане". 

В связи с этим педагогов призвали присоединиться к флешмобу и выкладывать свои фото в купальниках. На этот призыв отозвались уже несколько десятков человек, пишет "Омск Здесь".

26-летняя учительница истории Виктория Попова снялась в рекламе для магазина верхней одежды, где она позировала в закрытом купальнике. Один из этих снимков появился в СМИ в публикации о модельном агентстве, где учатся девушки с пышными формами.

Этот материал заметили родители учеников и сообщили о нем администрации школы, где работала Попова. В школе посчитали возмутительным участие учительницы в такой рекламной фотосессии. После этого Попова уволилась. 

Новости по теме:

Рейтинг регионов-лентяев возглавил Алтай

Трэш-феминизм не понравился полицаям в Комсомольске-на-Амуре

Учительницы-сибирячки зажигают бикини-сессию в ответ на пуританство эксплуататоров 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 131-летию классика соцреализма Мариэтты Шагинян
К 131-летию классика соцреализма Мариэтты Шагинян
24.03.2019
Центробанк не Библия, можно и поправить!
Центробанк не Библия, можно и поправить!
23.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Учительница на Алтае - больше чем купальщица-моржиха! (0)
Государственная пропаганда царизма в Историческом музее была усилена провокаторами (1)
У морпехов Дяди Сэма что-то взорвалось в Японии (2)
В Москве, оказывается, нечем дышать (2)
20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия (7)
Юрию Мухину - 70 (12)
В Польше пойман прятавшийся от следствия совладелец "Зимней вишни" Вишневский (1)
В Хасавюрте не могут выяснить причину массового отравления, подозревают воду (2)
Россия продолжает снабжать воюющую с ней Украину топливом (10)
Дети-инвалиды для наследницы Назар-бая Дариги просто уроды (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: До среды мы - в Рязани
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: В предвкушении
Максим Калашников Максим Калашников: Требования акции дальнобоев 27 марта
Максим Калашников Максим Калашников: Крах конспироложства. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss