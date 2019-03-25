Учительница на Алтае - больше чем купальщица-моржиха!

Барнаульскую учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову, которую раскритиковали в родной школе за фотографию в вечернем платье, вынудили уволиться. На «Первом канале» вышел выпуск передачи «Человек и закон», в котором рассказали о скандальной истории.

Напомним, потерпевшая учительница является любительницей зимнего плавания. В день, когда было сделано «провокационное» фото, проходил очередной заплыв участников клуба «Белые медведи». После него моржи решили сделать фотографию в купальниках, но Татьяна надела платье. Именно ее фото и не понравилось некоторым родителям ее учеников. Об этом узнала директор школы, которая посчитала поведение педагога непристойным, заявив, что это «пятно на репутации школы». Женщину уволили, но за нее вступились остальные родители. В должности она была восстановлена, да только «пресса» со стороны руководства она не выдержала. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Ведущая передачи «Человек и закон» была возмущена действиями руководства школы:

«Это кем же нужно быть, чтобы углядеть в таких снимках эротику?»

Отметим, что год назад аналогичная история в Сибири уже имела место быть, в июне. Флешмоб, организованный пабликом "Омбудсмен образования" в социальной сети "ВКонтакте" в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, уволившейся из школы из-за скандала вокруг ее фотосессии в купальнике.

"Фотосессия была не интимная, а весьма обычная, - подчеркивают инициаторы флешмоба. - Учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых как и другие граждане".

В связи с этим педагогов призвали присоединиться к флешмобу и выкладывать свои фото в купальниках. На этот призыв отозвались уже несколько десятков человек, пишет "Омск Здесь".

26-летняя учительница истории Виктория Попова снялась в рекламе для магазина верхней одежды, где она позировала в закрытом купальнике. Один из этих снимков появился в СМИ в публикации о модельном агентстве, где учатся девушки с пышными формами.

Этот материал заметили родители учеников и сообщили о нем администрации школы, где работала Попова. В школе посчитали возмутительным участие учительницы в такой рекламной фотосессии. После этого Попова уволилась.

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