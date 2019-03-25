Обыск у пенсионера Зарубы, чтоб другие зарубили на носу

Так и подмывает спросить: а была ли поддержка авиации?

"Меня приставили к стене, воткнули автомат в спину и заставили поднять руки и расставить ноги. Двое оттолкнули жену и прямо в обуви побежали на второй этаж..."

В Челябинске сотрудники ОМОН устроили жесткий обыск в квартире 58-летнего военного пенсионера Сергея Зарубы и его жены Татьяны. Когда десяток бойцов в масках и люди в штатском с утра буквально вломились домой к только проснувшимся пожилым людям, те даже понять не могли, в чем их могут подозревать. Супруге Сергея от волнения стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

После обыска Сергея Зарубу фактически принудительно увезли в полицию, где впервые допросили и разъяснили суть претензий, из-за которых его "брали" как бандита-рецидивиста: он незаконно получал от государства доплату в размере 1,5 тыс. рублей в месяц, "похитив" таким образом 22 тыс. рублей. Сам Сергей Заруба считает незаконным не только обыск, но и само уголовное дело. Кстати, копию ордера на обыск грозные защитники закона отпечатали на принтере хозяина дома.

Sic! Учиться рассианам защите своего дома нужно у олигарха Абрамовича, который на своей яхте с очаровательным названием Eclipse установил не только антипапарацционную защиту, гасящую всю фотоаппаратуру, но и установил на свой плавучий дом противоракетную систему, а если и она его не устроит, то на всякий случай у него есть подводная минилодка и две вертолетных площадки.

Впрочем, даже военным в прошлом, но пенсионерам такие чудеса техники невообразимы - тем более на службе одному лишь гражданину РФ (ну, и прочих стран: у хорошего, то есть богатого дорогого россиянина ведь и гражданств должно быть побольше, чем у прочих...)

Как хорошо, что они его задержали! Теперь бюджет страны в безопасности. Ибо не+уй!

Как говаривал Отто фон Бисмарк: "Русские всегда приходят за своими деньгами".

Надо бы добавить: только к своим.

Потому как за вывезенными за рубеж монетизированными богатствами родины - приходить силовикам ссыкотно.

Не с героя Путинской Раши Усманова же и не с друга же Путина Абрамовича спрашивать, как с Зарубы?

А капиталы-то пусть бегут неуклюже... Капиталы и нефтедоллары - это по другому департаменту, не менту печаль.

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