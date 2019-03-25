Рейтинг актёришки Зеленского сравнялся с рейтингом Путина

Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского превысил 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, исследование было проведено с 14 по 22 марта.

«Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на втором месте находится нынешний президент Украины Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с показателем 12,5%.

Ранее сообщалось, что Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов Зеленскому и Тимошенко.

Напомним, по мартовским данным рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за неделю (с 18 по 24 февраля) снизился на 0,8 процентного пункта (п. п.) до 32%, опустившись до минимума за 13 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень одобрения деятельности президента составил 64,3%, снизившись за неделю на 0,5%.

От редакции: Это, конечно, и смешно и не смешно одновременно: откровенный проект Бени Коломойского, который ещё вчера шлялся по комик-шоу в поисках небольших ролей и снимался в сериалах и широкоэкранных комедиях в "стране-агрессоре", вызывает такое повальное доверие терпящих социальное бедствие масс! Это ж как надо уже возненавидеть политику и потерять всякое доверие к "политическому классу" (как любят себя называть правящие в РФ и Украине господа), чтобы быть готовыми проголосовать за кого угодно, хоть за низенького тролля с голосом запойного хомячка, но только против того, что тут натворили твари-миллионеры после Евромайдана!..

И тем более забавно, что начавший с нуля, с "кина" Зеленский легко и быстро набрал на Украине рейтинг, который нынче имеет в РФ бессменный преемник Ельцина, без малого двадцать лет царствующий в сырьевой империи - и это при работе на этот самый рейтинг целого НИИ и огромной медиа-империи... И им печально, и нам - не смешно, как говорится, одна страна, но разные режимы. Кстати, год назад у Путина был всё же иной рейтинг - ну и? Господа, что выбирали тогда меньшее из зол и не менявшие на переправе лошадей - что вы теперь-то, после пенсионной реформы думаете?.. Ваш "Зеленский" сыграл свою роль? Коллективный российский Беня Коломойский может быть спокоен ближайшие годы?

Д.Ч.

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