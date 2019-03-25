Израиль продолжает бомбить "цели ХАМАС" в секторе Газа

Армия Израиля в понедельник начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля.

Из-за обстрела премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США, где встречался президентом США Дональдом Трампом. Видит должен был продлиться до 27 марта. Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «решительно ответит» ХАМАС и террористам.

Напомним, в ночь на позапрошлую пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри.

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др.

«Армия обороны Израиля осуждает любые попытки причинить вред израильским гражданам и будет решительно противостоять террористической деятельности», — заключил Эдри.

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