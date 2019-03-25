Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Израиль продолжает бомбить "цели ХАМАС" в секторе Газа

Опубликовано 25.03.2019 в разделе комментариев 0

израиль палестина исламизм хамас
Израиль продолжает бомбить "цели ХАМАС" в секторе Газа

Армия Израиля в понедельник начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля.

Из-за обстрела премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США, где встречался президентом США Дональдом Трампом. Видит должен был продлиться до 27 марта. Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «решительно ответит» ХАМАС и террористам.

Напомним, в ночь на позапрошлую пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри. 

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др. 

«Армия обороны Израиля осуждает любые попытки причинить вред израильским гражданам и будет решительно противостоять террористической деятельности», — заключил Эдри.

Новости по теме:

В секторе Газа израильской военщиной разбомблено более ста целей

Евросоюз не пойдёт за США в признании Голанских высот израильскими



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 131-летию классика соцреализма Мариэтты Шагинян
К 131-летию классика соцреализма Мариэтты Шагинян
24.03.2019
Центробанк не Библия, можно и поправить!
Центробанк не Библия, можно и поправить!
23.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Росмолодёжь будет конкурировать с Роскомнадзором в подавлении революционных настроений (0)
Израиль продолжает бомбить "цели ХАМАС" в секторе Газа (0)
Рейтинг актёришки Зеленского сравнялся с рейтингом Путина (1)
Учительница на Алтае - больше чем купальщица-моржиха! (0)
Обыск у пенсионера Зарубы, чтоб другие зарубили на носу (2)
Государственная пропаганда царизма в Историческом музее была усилена провокаторами (0)
У морпехов Дяди Сэма что-то взорвалось в Японии (2)
В Москве, оказывается, нечем дышать (2)
20-летие одной из самых крупных и кровавых трагедий столетия (11)
Юрию Мухину - 70 (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: До среды мы - в Рязани
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: В предвкушении
Максим Калашников Максим Калашников: Требования акции дальнобоев 27 марта
Максим Калашников Максим Калашников: Крах конспироложства. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss