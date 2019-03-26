Анатолий Баранов: Украина не готова к большой войне, и никто в мире не готов, кроме, может, КНДР

Президент Украины Петр Порошенко приготовил для Донбасса «подлый план» на случай поражения на выборах, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По данным разведки республики, на которые ссылается Безсонов, «предчувствуя близость неминуемого фиаско», Порошенко намерен сорвать выборы президента Украины с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны.

В частности, силам спецопераций поставлена задача провести ряд провокаций, одна из которых будет в отношении сотрудников ОБСЕ, а другая будет заключаться в массовой гибели граждан. Обе провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.

А вот главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов скептически относится к разведке ДНР.

— Там есть, конечно, армейская разведка, батальонного, максимум полкового уровня. Но в данном случае речь идет не о «морда в глине, в попе ветки», а о политической разведке, для создания которой у донбасских республик нет ни ресурсов, ни кадров. Да и быстро это не делается. Скорее всего речь идет о пропагандистской работе, прямо скажем, не очень ловкой.

— Но действительно ли Порошенко может ввести военное положение для того, чтобы сорвать выборы?

— Это мы уже проходили, и ничего путного для Порошенко не вышло. Хотя попытку Порошенко сделать и может, да времени до выборов маловато, это надо какую-то гигантскую гекатомбу устроить, атомную бомбу взорвать, я не знаю… в общем, сомневаюсь в реалистичности сценария. Подозреваю, кто-то из новоиспеченных кремлевских гениев придумал.

— Но может ли Порошенко всерьез пойти на массовое убийство мирных жителей накануне выборов?

— Сейчас цена человеческой жизни снова становится невелика, не только на Донбассе. Все это напоминает середину прошлого века, когда человеческие смерти считали на сотни тысяч и миллионы, и не морщились. Думаете, нынешние хозяева дискурса из другого теста?

— А в ОБСЕ осознают, что они могут стать жертвами провокаций?

— Думаю, в ОБСЕ понимают, с кем имеют дело. С другой стороны, в ОБСЕ столь искусно умеют закрывать глаза на очевидные вещи, что возможно все. Другое дело, зачем?

— Если Порошенко задумал реальную войну, на что он рассчитывает? Как будет действовать?

— Я не думаю, что Киев готов к большой войне, ему и маленькая уже поперек горла. А вот на что готовы элиты в США и Европе — сказать непросто.

Что касается того, как они могут действовать… Трудно ловить черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Перспективные направления ударов ВСУ известны уже не один год. Но пока что эти перспективы остаются только в головах аналитиков. Украина не готова к большой войне, и никто в мире не готов, кроме, может, КНДР.