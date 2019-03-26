Сколько ещё страна может выдерживать бандитский капитализм?

В России что - то начинает вырисовываться. Вот только не понятно что? Штаб протестных действий фракции КПРФ провёл сходняк на котором рассматривался вопрос о подготовке митинга в защиту социально - экономических прав граждан. Начальник В.Кашин предлагал и даже требовал всем структурам левого движения собрать как можно больше людей. И ведь собрали аж 2500 человек. Многих привезли из ближних регионов. Для Москвы митинг коммунистов Зюганова точно отражает их авторитет. Но как в этот шалман попал Н.Платошкин остаётся загадкой. Митинг состоялся со сценой, на которой весь олигархат партии. О социальных правах граждан не было сказано ни слова. Всё крутилось вокруг П.Грудинина, которому не достался мандат академика Ж.Алфёрова.

Давайте посмотрим на выступающих. Естественно Г.Зюганов. Такого по продолжительности выступления мне видеть и читать не приходилось. Толпа от такой болтовни начала расходиться. Г.Зюганов вспомнил всю свою жизнь, которая не имеет никакого отношения к митингу. Впервые докладчик вспомнил о Горбачёва. "Предательство Горбачёва - мы уже это преодолели". Лидер фракции точно потерял рассудок. Россия разве вернулась в социализм и плановую экономику? Разве восстановили десятки тысяч загубленных заводов, предприятий? В стране ликвидирована нищета? Восстановлено образование, медицина, налажена сельская жизнь, в стране ликвидирована коррупция? Сегодня в центральной России есть деревни где нет электричества. Украли провода, а кто украл разбираться некому. Администрация поставила несколько бензиновых генераторов, а бензин покупать не на что. До ближайшего городка 90 километров. Ведь всему этому положил начало именно Горбачёв. А сам предатель живёт у наших врагов, которые погубили 27 миллионов самых достойных граждан Советского Союза. И при этом наша действующая власть пересылает ему 800 тысяч рублей пенсии, хотя народ довольствуется 15 - 20 тысячами. Зюганов, вы это считаете преодолением? Вы лично и ваша шайка точно преодолели. А вот народ с вашего молчаливого согласия сделали рабами. Вся обстановка в стране делает народ в том числе и олигархов дебилами. Но дебилы у нас разные.

На митинге выступает П.Грудинин, которого лишили мандата депутата в небольшом Подмосковном городке. Заглохни, уйди в тень, но он не понимает. И смотрите что он говорит: "Мы не выводим деньги за рубеж". А ЦИК говорит, что у него не закрыты счета и недвижимость за рубежом. Он что народ считает за дураков, а может себя? Второе точнее. Ему вторит в своём выступлении Г.Зюганов: "Я испытал многое, остался верен трудовому народу, своей воинской присяге, красному знамени Октября и Победы". Они что совсем с ума посходили? В этой фразе нет ни одного слова правды. Даже в его пользу зацепиться не за что. В чём выражается вера Зюганова в трудовой народ? В том, что он, находясь в рабском положении, своим трудом создал для вас коммунизм. Геннадий Андреевич, в чём вы испытываете нужду в материальном плане? Вас выгоняют с квартиры или вам нечем заплатить по ЖКХ, вам не доступна медицина? Что вас связывает с трудовым народом? Даже во фракции нет ни одного рабочего, крестьянина. Может Харитонов? Он так смеётся в зале думы со своими подельниками, что того и гляди физиономия лопнет от натуги. Это народ? Где вы и когда последний раз разговаривал без трибуны с народом? Даже на митинг никто от народа не пришёл. Пришли бездельники, которые не плохо устроились в этой жизни. Для пиара количества некоторые держали по флагу в каждой руке.

И вот Зюганов ни стыда ни совести выступает перед микроскопической аудиторией. Ну ладно бы на селе или в уездном городке, а то ведь в столице с двенадцатью миллионном городе. Позор и только. Думаю, что миссия Зюгановской партии в 2021 году закончится. Скорей бы. Хочется ещё увидеть как Зюганова будет казнить народ за которого он всю жизнь выступал.

На митинге выступали Рашкин, супруга Удальцова, Э.Агурбаш - колбасная королева. И ни одного простого смертного. Меня удивил С.Удальцов. Супруга выступала со сцены, а он агитировал небольшую кучку людей. Надо голосовать за Грудинина. Он создаст нормальное государство. Будет и зарплата, отдых в том числе и для детей, бесплатная медицина, образования и даже золотые горы с которых можно будет кататься на санках. Отсидка не пошла ему на пользу. Стал пиарить олигарха у которого вся жизнь за рубежом. Он что не будет выводить миллионы за рубеж? Грудинин не перевёл миллионы в Россию и набрался наглости забрать мандат депутата академика Ж.Алфёрова. На Нобелевские деньги Жорез открыл институт, а вы гражданин Грудинин, что открыли для народа? Говорят, что у вас в совхозе зарплата по 80 тысяч рублей и бесплатное образование, медицина и кредиты без процентов. Не знаю насколько это соответствует действительности. Но ведь вы и себя не забывали, и миллионы переправляли за бугор. А почему бы не направить на развитие села. Или вы посчитали, что уже всё сделали? Вот поэтому вы не можете построить социализм с плановой экономикой. Личное превалирует перед общественным. И почему вы предпочитаете Зюгановскую партию? Только потому, что там давно позабыли о принципах Ленина. Даже коллега Зюганова С. Левченко рассказал о настоящей партии Зюгановских коммунистов. Левченко назвал их предателями. И вы согласны вступить в партию предателей. Павел Николаевич, неужели вы настолько бестолковы? Нельзя же опускаться до дебилизма. Надеюсь вы читали монолог С. Левченко? Какой же дурак вас будет претендовать в Госдуму. Там своих точно таких предостаточно.

Люди точно сошли с ума. Например, М.Галкин реабилитирует В.Соколова, который конечно является миллионером. Возможно он заработал своей головой. Но Галкин то говорит, что Владимир поднял рейтинг канала "Россия - 1". Канал из бюджета получает 24 миллиарда рублей и почти столько же за счёт рекламы. Максим, а вы не скажите откуда берутся рекламные миллиарды? В основном из нищенских зарплат. Богатые этих процентов не ощущают, а рабочие нищенствуют. И эти миллиарды перетекают в карманы В.Соловьёвых, Д.Киселёвых, О.Скабеевых, Е.Поповых, А Шейниных и так далее. На миллионные зарплаты в России хватает олигархов, чиновников, журналистов. Только вот народ оказался в рабстве.

Генеральная прокуратура обратилась в думу с просьбой разрешить на законодательном уровне проверять через ЦБ зарубежные вклады чиновников. А что разве ЦБ не наш банк и прокуратура не имеет права проверять? Допустим, что прокуратура получит такое право. И Э.Набиуллина откроет все секретные счета, в том числе и свои? Ю. Чайка получит сведения о зарубежных счетах. И что дальше? Большинство чиновников, депутатов имеют счета за бугром. Например, Шувалов.

Независимые эксперты пишут, что только в офшорах граждане страны скрывают 1,1 триллион долларов. Вы же не подумаете, что это рабочий, крестьянин, низовой бюджетник? Это чиновники, депутаты самых высоких кабинетов. В.Рашкин даже составил список из 100 чиновников, депутатов, сенаторов, которые имеют счета и недвижимость за рубежом, в том числе и П.Грудинин.

Президент несколько раз объявлял амнистию капитала. Занимался этим омбудсмен Титов, а воз миллиардов по - прежнему там. Всё что делается в стране по наведению порядка - это чистый пиар власти. Президент понимает, что прокуратура ничего сделать не может и не хочет. У Артёма ведь тоже есть и счета, и недвижимость за рубежом. Или бизнесменам можно? Так это они большую часть денег выводят за границу.

Так что если президент уйдёт в отставку в 2024 году практически ничего не изменится, если уход скопирует как в Казахстане. Хотя это не моя тема. Однако народ притаился и чего - то ждёт. Вот только дождётся или нет? Не думаю, что дождётся. Надо самим преобразовывать Россию не надеяться на власть. Надо прямо сказать, что президент после двадцати лет занимая кресло в Кремле ничего для страны и народа не сделал. Чиновники его очень хорошо изучили и действуют не опасаясь. В конце прошлого года и в начале этого президент меняет более десятка губернаторов. Народ думает, что президент наконец начинает думать об экономике и народе. Не совсем так. Президент думает только о себе. Убирает в основном тех кто уже отработал 10 и более лет. Они уже наелись и потеряли бдительность. Поэтому их надо убрать , чтобы не пришлось заводить уголовные дела. Хотя большинство из них подлежат проверки на коррупционность. В интернете есть отчёты о нецелевом использовании бюджетных средств. Например, миллионы на собственный пиар губернатора посредствам телевидения, на пирушки по случаю дня рождения и даже сенаторы не стесняются разорять бюджет, хотя сами имеют миллиарды. В стране полный коллапс. А Зюганов даже митинг сделал обманным путём, чтобы протащить олигарха в думу. А вдруг позолотит ручку. С Видного выперли. Такое случается крайне редко, чтобы сами депутаты проголосовали посреди срока за отставку. И после этого Зюганов тащил его в Госдуму. С такими депутатами действующая власть просуществует ещё десяток лет. Хорошо, что мало пришло народу на митинг. Зюганов и здесь обманул народ, заявив, что митинг будет отстаивать социальные права граждан. До какой же низости опустился "лидер" КПРФ? Меня удивил Парфёнов, выставив себя на митинге для кадра. Вроде умный парень, но в политике ноль. Жаль, очень жаль. Денис, уходи как можно быстрее от Зюганова. С ним вы испортите свою карьеру.