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Московский листок

Росмолодёжь будет конкурировать с Роскомнадзором в подавлении революционных настроений

Опубликовано 25.03.2019 в разделе комментариев 2

цензура сми роскомнадзор росмолодёжь
Росмолодёжь будет конкурировать с Роскомнадзором в подавлении революционных настроений

Правительство Медведева наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия». Соответствующее постановлению было опубликовано на интернет-портале правовой информации 21 марта.

Документ вносит поправки в прежнее постановление кабмина, которое регулировало правила ведения единого реестра запрещенных сайтов. Закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится побуждающая детей к опасным действиям информация, был внесен в Госдуму в мае 2018 года и направлен в том числе на борьбу с колумбайн-сообществами в сети.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект 18 декабря 2018 года. Поправки были внесены в два федеральных закона — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Полномочиями принятия решений о блокировке сайтов в настоящее время наделены такие ведомства, как МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор (РКН). При этом сайты также могут блокироваться на основании судебных решений.

От редакции: Для нас это всё отнюдь не праздная болтовня и не посторонняя информация. Мы делаем ежедневное "переливание информации" тысячам наших читателей с "витаминными" добавками к ней той самой классовой рефлексии, которой она лишена в официозных, кремлёвско-пульных и топово-яндексных СМИ. В либеральных СМИ она бывает лишена ещё большего (самой "фактуры"), так что о них тут говорить не приходится. У них вон (у "Медузы") Колчака расстреляли большевики, а не левые эсэры.

И вот, какой-нибудь Якеменко или Мищенко может теперь прийти к нам и "именем тарабарского короля" сказать: извините, вчера на митинге таком-то при столкновении с Росгвардией получил сотрясение мозга молодой человек такой-то, а анонс о митинге он прочитал на вашем сайте, как показал на "опросе", мы желаем вас закрыть, товарищи! Не по старой личной неприязни, а по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вот такой на практике путинизм, малята, спустя всего год после переизбрания силовигарха Путина.

Думайте теперь, зачем создавалась Росмолодёжь и сколько она получила наших, государственных денег - чтобы потом нам же рты и затыкать.

Дмитрий Чёрный, редактор

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Всего комментариев к статье: 2
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это
типа написал 25.03.2019 20:50
та "росмолодеж" что живет на деньги родителей-чиновников..?....ну..ну ......
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(без названия)
стоик1984 написал 25.03.2019 20:49
коммунист Мудуро, как верный слуга московских олигархов-сионистов, готовится к виселице?
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