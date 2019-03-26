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Московский листок

Космобол. Роскосмос занялся трамваями

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 1

космос рогозин трамвай
Космобол. Роскосмос занялся трамваями

Создание первого беспилотного медицинского трамвая в России анонсировала корпорация «Роскосмос». Опытный образец трамвая-беспилотника разработает компания «Инвитро» и филиал «Центра Хруничева» — Усть-Катавский трамвайный завод, сообщает «Реальное время».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что беспилотный низкопольный трамвай будет оснащен Wi-Fi и медицинским оборудованием. Таким образом, по дороге на работу пассажиры смогут получать минимальное медицинское обслуживание, информирует «Интерфакс».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что для изучения Луны Россия отправит на искусственный спутник Земли роботов-аватаров.

***

Беспилотный медицинский трамвай от Роскосмоса само по себе звучит как анекдот. 

Хотелось бы уточнить, почему медицинский трамвай обязательно должен быть беспилотным? "Медицинский трамвай" и так достаточно смешно. Трамвай "скорая помощь" тоже здорово - ни одна Анна Каренина не должна остаться без медпомощи!

Или пилот трамвая будет постоянно отвлекаться на медицинские манипуляции? Ну там пассажир не сможет сам себе поставить клизму или сделать себе искусственное дыхание...

Или все дело в простой экономии? Не напасешься же для каждого "пилота трамвая" значков "вагоновожатый-космонавт". 

Также не очень понятна роль во всем этом специфических космических технологий. Видимо, Рогозин чего-то недоговаривает.

Будет ли трамвай-беспилотник курсировать на Луну или сразу на Марс, через Мнёвники? Рогозин же обещал на Марс, вот, видимо, из соображений секретности и выходит на орбиту трамвайными путями.

Хотя он вообще много обещал чего. Танк "Армата", например, непобедимый - но пока только невидимый. Может, его под трамвай замаскировали, чтобы не видно было секретной фанерной башни?

В целом понятен и выход на технологии шестого поколения в авиации. Шестое поколение будет беспилотным, это уже ясно. Вот на трамваях и обкатают систему управления.

А потом, понятно, дальний космос. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Это
будет написал 26.03.2019 00:45
Трамвай-морг.
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