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Московский листок

Краткая история восхождения диктатора

Опубликовано 26.03.2019 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана в разделе комментариев 1

ссср назарбаев горбачев
Краткая история восхождения диктатора

Сейчас якобы после «ухода» Назарбаева с поста президента, который стал для него тесным, так как он является настоящим СУПЕРХАНОМ и поставил свою дочь спикером Сената, многие славословят ему, заявляя, что он якобы защищал СССР от развала, и ставят это ему в заслугу. Это наглая ложь! Так как именно он вместе с Горбачевым готовил новый союзный договор, который должны были подписать в 1991 году и являвшийся на самом деле концом Советского Союза. Именно против принятия нового договора и был спонтанно организован ГКЧП.

Всякие придворные соловьи постоянно пели сказки о том, что Назарбаев якобы делал все ради сохранения СССР, а КазССР вышла последней из Союза. В реальности правда оказалась совершенно иной. И тут, как и во время смещения Кунаева, разгона выступления студентов и проведения массовых чисток, «лидер нации» также с воодушевлением выполнял задания Михаила Горбачева по децентрализации и подготовке нового «союзного» договора. В этом процессе Нурсултан Абишевич был заинтересован вдвойне, так как становился тем, кем он сейчас и является, а именно безраздельным в своей власти князьком.

Контрреволюционная часть партийной верхушки вела дело к ликвидации страны как единого целого, готовя основы для демонтажа плановой экономики для сознательного распада единых народно-хозяйственных связей, основательно готовясь к массовой приватизации в своих интересах. Партийные бонзы готовы были стать крупными собственниками, выдвинув на ключевые экономические и политические посты своих ставленников. Последние исследования и слова очевидцев полностью подтверждают это.

Так, например, российский историк и писатель Житнухин в своем интервью журналисту Виктору Кожемяко поведал следующее:

— У вас в книге это ключевой момент, хотя до сих пор далеко не всем он известен.

— Что ж, это была сугубо закрытая встреча в том же Ново-Огарёве трёх деятелей: Горбачёва, Ельцина и Назарбаева. Состоялась она 29—30 июля (спешили!), а решение после каких-то поправок, внесённых ими в проект, принято уже совсем иное: открыть к подписанию новый договор 20 августа — без обсуждения и одобрения на Съезде народных депутатов СССР.

— В общем, «сообразили на троих», как несколько позже было и в Беловежской пуще…

— Перекличка очевидная! А по сути разве не заговор, разве не антиконституционный переворот? Заговорщиками и путчистами величают все эти годы членов ГКЧП, но фактически таковыми стала вот эта троица. А ГКЧП как раз попытался их заговору противостоять.

Уже после провала опереточного ГКЧП, 2 сентября 1991 года на V Съезде народных депутатов СССР Назарбаев все-таки выполнил волю Горбачева. Буквально считанные депутаты выступили тогда открыто против инициативы Нурсултана Абишевича. Вот как описывает те собвтия одна из газет:

«…2 сентября 1991 года в Кремле открылся V Съезд. В нарушение регламента слово предоставили Н.Назарбаеву, и он огласил заявление Президента СССР и руководителей союзных республик, означавшее смертный приговор Советскому Союзу… Затем депутатам в ультимативной форме предложили обсудить заявление по делегациям в московских представительствах союзных республик. Президиум Съезда быстро покинул зал. Депутаты словно оцепенели, они ничего не могли понять. И потом один за другим потянулись к выходу.

Первым сориентировался народный депутат Виктор Алкснис. Он буквально взлетел на трибуну. Микрофоны уже были предусмотрительно отключены. Тогда он приложил руки рупором ко рту и закричал: “Товарищи депутаты! Остановитесь! Не уходите из зала! Это государственный переворот!”. Несколько мгновений в зале стояла тишина, потом народные избранники вновь потянулись к выходу. Он стоял на трибуне и кричал им вслед: “Остановитесь! Остановитесь! Что вы делаете!”. Они уходили…

Но даже после окончательного разрушения СССР вездесущий Елбасы не остановился, а активно засучив рукава, стал обустраивать, доставшуюся ему вотчину, полностью копируя действия своего политического брата – Бориса Ельцина. Именно оба придут к общему заключению и соглашению о необходимости создания суперпрезидентских республик, в целях устранения мешающих рыночным реформам Верховных и местных Советов Народных Депутатов. Так уже в ноябре 1993 года будет распущен самый демократический парламент Казахстана, вслед за расстрелом Белого Дома в Москве, а первая Конституция будет втоптана им в грязь.

Вот и вся краткая история восхождения нынешнего диктатора, ставшего знаковой фигурой в деле реставрации капитализма на постсоветском пространстве, первопроходца в деле проведения жестких антинародных и антисоциальных реформ, массовой приватизации, являющегося сегодня суперарбитром в среде узкой кучки придворных олигархов. Бывший первый секретарь компартии теперь является владельцем состояния, оцениваемого в сто миллиардов долларов, а сам он замахивается на создание династической системы преемственности власти.



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Всего комментариев к статье: 1
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Предателей
надо написал 26.03.2019 00:35
ликвидировать!
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