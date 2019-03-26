Куда ж мы без слабоумных в уважаемом Федеральном Собрании?

Время от времени пишу статью, в которой повторяю то, о чём кричу уже чуть ли ни десятилетие. Вот свежая новость на эту тему:

«В целом, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком у нас в стране, если взять грубый показатель, увеличился почти на 14%», - сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости. – «Ежегодный прирост онкозаболеваемости составляет примерно 1,5%, я думаю, что в 2018 году это будет сопоставимый показатель». И чему удивляться увеличению смертей от рака, если в феврале минуло 6 лет после принятия закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»?

Теперь уже очевидно тем, кто способен взглянуть на результаты, - кнопкодавы Думы и прочие борцы с курением, препятствуя курению, дополнительно убивают несколько десятков тысяч сограждан только за счёт непрерывного роста онкологических заболеваний. Кроме того, при той пандемии депрессий, которая ширится в России, затруднять приём лекарства, которым в данном случае является курение, могут только ВРАГИ НАРОДА (в подтверждение этих слов: статистика информирует – за пять лет после принятия закона о борьбе с курением в России уже вдвое вырос объём продаж химических антидепрессантов, продаваемых по рецептам врача).

А в недавней статье я снова напомнил, что табак, как антидепрессант, на рынке сбыта антидепрессантов является конкурентом других антидепрессантов, в том числе и таких, как сильные наркотики, и курение запрещают, чтобы расширить сбыт наркотиков.

Напомню, что даже купленные нарко- и фармакологической мафиями «учёные» утверждают, что рак вызывает не никотин, а само курение – иные вещества, содержащиеся в дыме. Так вот, такой наркотик, как марихуана, употребляется только путём курения, точно так, как и курение табака. То есть, с точки зрения официальной медицины курение марихуаны столь же опасно, как и курение табака. Однако сегодня во всём мире начата кампания по легализации курения марихуаны! И, как видите, под эгидой ООН и ВОЗ в мире запрещается опробованное лекарство – курение табака… и навязывается такое же курение, но наркотика, – марихуаны.

Но это была присказка, а сказать я хотел вот о чём.

Недавно наткнулся на подборку «Самые важные открытия в области психологии» и сначала не хотел читать, но потом что-то толкнуло – наверняка в этой подборке у этих «учёных» что-то есть, если и не на тему вреда курения, то на тему полезности наркотиков. Просмотрел: «Каждый год ученые самых разных специальностей проводят множество исследований и совершают целый ряд открытий. Прошедший год стал прорывным во многих областях психологии. В сегодняшней подборке вы узнаете о самых важных открытиях психологов, сделанных в 2018 году».

Вот без одной темы, темы этих «важных открытий» современных учёных.

«1. Избыточный родительский контроль тормозит развитие ребенка.

2. Чем меньше социальных сетей, тем благополучнее жизнь.

3. Культура спасает от депрессии.

4. Когда мы хотим спать, нам никто не нужен.

5. Насилие в кино не делает детей жестокими.

6. Веселья больше, когда смартфонов меньше.

7. Пятилетние дети задумываются о своей репутации.

8. Девушки из инстаграма чаще страдают депрессией.

9. От прочных отношений толстеют.

10. Нищее детство негативно влияет на мыслительные способности.

11. Сплетни влияют на оценку личности.

12. Школьники и студенты заводят друзей быстрее, чем взрослые».

И писк научных достижений:

«13. Выигрыш в лотерею дарит удовлетворенность жизнью».

И вот на эту фигню выделяются деньги в то время, когда «официальной науке» абсолютно непонятно, чем в физическом плане является сознание человека – как происходит процесс мышления, чем является головной мозг?

Нет, с тем, почему деньги выделяются именно таким «учёным», как раз всё понятно, – деньги выделяются только таким, которым исследования природы человеческого сознания заведомо не под силу, но они умеют главное – умеют «откатить» часть гранта попечителю фонда. То есть они получили на эти и подобные «исследования» гранты по паре миллионов долларов или евро, половину откатом вернули тому, кто грант выделил, - и в этом у них вся наука.

Но если это самые «важные открытия» в области психологии, то что же собой представляют остальные «открытия» этих «учёных»? Меня, к примеру, насмерть умилило уже «открытие» того, что выигрыш в лотерею радует выигравшего. А мы-то не знали!!

Но обратите внимание, если коснуться той проблемы, которую всё же пытаются решать эти «учёные», то отметим, что это опять-таки борьба с депрессией. И это понятно – сегодня депрессия - это мировая проблема, а для грантодателей - это весомое оправдание денежных трат и получения откатов. И вот, наконец, тема, которая меня и заставила написать.

Среди этих наиболее важных «открытий» вклинилось «открытие», наверняка одобренное и ООН, и ВОЗ: «Псилоцибин может стать лекарством от душевных недугов»:

«До недавних пор псилоцибиновые галлюциногенные грибы считались опасным наркотиком. Но психофизиологи утверждают, что они могут стать отличным лекарством от депрессии! Содержащийся в них псилоцибин в организме перерабатывается в псилоцин и воздействует на рецепторы серотонина, поднимая настроение. Это свойство галлюциногенных грибов еще в 1950-х пытались использовать создатели так называемой «психоделической психотерапии». Увы, антинаркотическое законодательство противоречило интересам науки, и эксперименты были свернуты. Однако в последнее десятилетие ученые все активнее рассматривают возможности псилоцибина в лечении депрессии».

То есть, с опробованным лекарством от депрессии – курением табака – ООН и ВОЗ ведут борьбу, а наркотик – марихуану – пропагандируют. Как вам это? И вполне логично, что за коноплей (марихуаной) вплотную следуют и грибочки, и борьба с «антинаркотическим законодательством».

И кто-то сомневается, что после полного запрета табака у нас останутся тяжёлые наркотики? Ну и «наука», яростно их пропагандирующая?

Нет, ну ещё и останутся слабоумные кнопкодавы в уважаемом Федеральном Собрании, тупо голосующие не понимая, за что. Куда же нам без них…