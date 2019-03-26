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Московский листок

СК не нашел следов пыток на теле погибшего во владимирской колонии экс-охранника Кадырова

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 0

СК не нашел следов пыток на теле погибшего во владимирской колонии экс-охранника Кадырова

Экспертиза не выявила следов насилия на теле бывшего охранника первого президента Чечни Аюба Тунтуева, в середине марта найденного мертвым во владимирской колонии, сообщается во вторник на сайте регионального управления СК.

"Судебно-медицинским исследованием тела мужчины, проведенным в присутствии следователя СК России, телесных повреждений, указывающих на избиение Тунтуева, как это утверждают его родные, не обнаружено", - цитирует сообщание Интерфакс.

Отмечается, что следствие располагает видеозаписями с камер наблюдения, которые "тщательно исследованы и подтверждают эти выводы".

Напомним, что получивший срок за терроризм бывший охранник Ахмата Кадырова с признаками суицида был найден мертвым 12 марта в медицинской части ИК-6. Сам Аюб Тунтуев регулярно жаловался на пытки во владимирской колонии. По словам родственников Тунтуева на его теле были обнаружены кровоподтёки, свидетельствующие о побоях. Кроме того, как сообщает "Кавказский узел", независимая экспертиза показала, что у экс-охранника первого чеченского лидера не оказалось почек и легких.

 



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