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Московский листок

8 млн россиян платят по кредитам больше половины дохода

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 0

8 млн россиян платят по кредитам больше половины дохода

Почти у каждого шестого российского заемщика на выплаты по кредитам уходило больше половины месячного дохода. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля таких заемщиков в 2018 году резко выросла и превысила 8 миллионов человек.

По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение кредитов отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заемщиков. Этот показатель растет с 2017 года. Так, в 2016 и 2017 годах он находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.

При этом более половины (53% или 4,33 млн человек) закредитованных граждан имеют месячный доход от 20 тыс. до 50 тыс. руб., еще 26% (2,19 млн человек) зарабатывают менее 20 000 руб.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, в 2018 году средняя сумма потребительского кредита выросла почти на 40% и превысила 180 тысяч рублей. Он отметил, что банки стали предлагать заемщикам все большие суммы. Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов полагает, что потребность в займах до зарплаты стала выше, поскольку люди пытаются поддерживать уровень жизни, который у них был до кризиса.

 



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