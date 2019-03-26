Газ для россиян подорожает на 5-10% из-за "умных" счетчиков

Введение интеллектуальной системы учета газа в квартирах и домах россиян приведет к росту соответствующих платежей на 5–10%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минэнерго. Стоимость интеллектуальных приборов учета в министерстве оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей). При этом, общие расходы газораспределительных организаций при монтаже и установке этих приборов составят 385 млрд рублей.

В Минэнерго предлагают два варианта источника финансирования новой системы: либо включить расходы на счетчик в плату за снабженческо-сбытовые услуги, либо в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям. Однако в обоих случаях основные расходы ложатся на плечи обычных россиян.

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, установка "умных" счетчиков приведет к росту платежей за газ на 5-10%.